¿Vuelven las lluvias a Buenos Aires?: qué día de la semana habrían precipitaciones, según el Servicio Meteorológico

El organismo informó cómo estará el clima durante la última semana de septiembre, que se verá afectada por el regreso del agua al Área Metropolitana. Conocé los detalles para tener listo el paraguas.

Lluvia en AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó este martes el pronóstico del tiempo para esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde volverán las lluvias.

Según detalló el organismo climático, durante la mañana del sábado 27 de septiembre se prevén entre 10 y 40% de probabilidades de lluvias con una mínima de 14° y una máxima de 21°.

El pronóstico del clima para la última semana de septiembre. Foto: SMN.

¿Cómo estará el clima durante el resto de la semana en el AMBA?

Miércoles 24 de septiembre : cielo algo nublado en la mañana y ligeramente nublado en la tarde con una mínima de 9° y máxima de 17°.

Jueves 25 de septiembre : cielo algo nublado con una mínima de 10° y máxima de 19°. Vientos de hasta 31 km/h del noreste.

Viernes 26 de septiembre : cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde, con una mínima de 16° y máxima de 24°. Se prevén ráfagas de 50 km/h desde el noreste por la mañana y del norte por la tarde.

Sábado 27 de septiembre : se esperan entre 10 y 40% de probabilidades de lluvia en la mañana con una mínima de 14°. Por la tarde, cielo mayormente nublado con una máxima de 21°. Vientos de hasta 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h del norte por la mañana y del sudoeste por la tarde.

Domingo 28 de septiembre: cielo algo nublado con una mínima de 12° y una máxima de 23.

Las lluvias regresarían al AMBA el sábado 27 de septiembre. Foto: NA.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

