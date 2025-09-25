El estudio que reveló el barrio porteño con la mejor calidad de vida: por qué es el lugar ideal en la Ciudad de Buenos Aires

Seguido por San Nicolás y Villa Ortúzar, un barrio fue elegido como el mejor para asentarse.

Un barrio plagado de verde en Buenos Aires. Foto: Instagram @buenosaires

La Universidad Nacional de La Plata estudió una serie de factores para publicar un análisis acerca del barrio de la Ciudad de Buenos Aires que tiene la mejor calidad de vida, con un resultado que causó sorpresa. Algunos de los aspectos analizados fueron la seguridad, espacios verdes, oferta educativa, servicios y conectividad.

El objetivo fue identificar la zona que reúne las condiciones ideales para vivir, combinando comodidad, infraestructura y bienestar.

Colegiales, el barrio que ofrece mejor calidad de vida en Buenos Aires. Foto: Instagram @buenosaires

El resultado reveló que Colegiales ocupa el primer lugar en este ranking, destacándose por su tranquilidad, abundancia de áreas verdes, buenos índices de seguridad y una excelente ubicación dentro de la ciudad. Además, pese a estar entre dos polos con alta densidad como Palermo y Belgrano, mantiene su ritmo sereno y mucha identidad propia.

La zona conserva calles adoquinadas, casas bajas y espacios públicos llenos de vida, como plazas y paseos decorados con murales. También hay una fuerte presencia de medios, productoras, talleres artísticos, cafés, bares y una creciente movida gastronómica. Todo eso la convierte en una opción buscada por jóvenes y familias que priorizan la calidad del entorno.

La historia del barrio porteño de Colegiales

Su pasado se encuentra vinculado casi totalmente con el de su vecino Chacarita, habiendo formado parte de lo que fuera la célebre Chacarita de los Colegiales. Precisamente su nombre proviene de los alumnos de colegio, que allí iban a disfrutar de sus vacaciones.

En la década de 1880, Colegiales y Chacarita se incorporaron definitivamente a la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, la zona se pobló con casas bajas, calles arboladas y pequeños talleres, consolidando su identidad de barrio tranquilo.

Hoy, Colegiales conserva ese espíritu barrial, pero con un fuerte impulso cultural y gastronómico. Espacios como la Plaza Mafalda y el Mercado de las Pulgas son puntos emblemáticos que reflejan la fusión entre historia y modernidad, convirtiéndolo en uno de los barrios más atractivos para vivir.