Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de septiembre de 2025

Tiempo y clima

Hoy en La Rioja, el clima presentará condiciones variables a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, y las temperaturas mínimas rondarán los 6°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, con un porcentaje de humedad del 40%. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 21 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente cubierto, con las temperaturas alcanzando su pico máximo en torno a los 21.1°C. La velocidad del viento se incrementará a 22 km/h, manteniendo la sensación de frescura durante toda la jornada.

No se prevé lluvia significativa, por lo que puedes disfrutar de tus actividades al aire libre. La humedad continuará en un nivel moderado. Si bien no hay fenómenos extremos previstos, es recomendable llevar un abrigo ligero al salir de casa por la mañana.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35. Mientras tanto, la luna emergerá a las 17:55 y se esconderá a las 07:47, brindando un aspecto interesante para quienes deseen contemplar el cielo nocturno. Recuerda que las noches todavía son frías, así que prepárate adecuadamente.