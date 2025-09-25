Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de septiembre de 2025

Condiciones Meteorológicas
Canal 26
jueves, 25 de septiembre de 2025, 06:06

El clima hoy en Río Negro presenta condiciones variables desde temprano en la mañana. Se espera que las primeras horas del día sean frescas con la temperatura mínima rondando los 6.8°C. A medida que el día avanza, el cielo estará parcialmente nuboso, y se podrá disfrutar de una jornada con clima agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notable, oscilando en torno al 45%, por lo que se percibirá un ambiente ligeramente húmedo. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 22 km/h, lo que generará una ligera sensación de frío en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde y la noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, con la temperatura alcanzando un máximo de 17.1°C. Se recomienda tener en cuenta la posibilidad de cambios en la nubosidad a medida que avanza el día, así como estar preparado para un clima variable y aprovechar las horas de luz solar.

Con respecto a las observaciones astronómicas, el amanecer está programado para la 06:33, mientras que la puesta de sol será a las 17:51.