Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de septiembre de 2025

Clima hoy

En Santa Cruz, el clima continuará siendo un tema importante para los residentes y visitantes. Como parte del pronóstico para la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, manteniendo una temperatura que no superará los 7.3°C. Se espera que las condiciones climáticas sean favorables con una humedad en torno al 95% durante el comienzo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas seguirán mostrando un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas podrían descender hasta los 3.4°C. El viento alcanzará una velocidad máxima de 25 km/h, lo cual puede intensificar la sensación de frescura durante la tarde y noche.

Se recomienda llevar ropa adecuada para el clima y estar preparado para el cambio de temperatura, en caso de que planee actividades al aire libre.