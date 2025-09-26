Gastronomía de 18 países en un solo lugar: dónde y cuándo es la Food Fest, el viaje culinario más esperado de Buenos Aires

Durante las dos jornadas, parrillas, planchas y hornos se dispondrán por países, ofreciendo opciones para almorzar, merendar o cenar sin necesidad de reserva previa.
viernes, 26 de septiembre de 2025, 22:45
Foto: Instagram @foodfestba

La cita gastronómica más esperada vuelve a Buenos Aires con una edición que promete un auténtico ‘viaje culinario’ por el mundo. Food Fest se acerca y se presenta como la oportunidad ideal para degustar platos de España, Italia, Francia, México, Perú, Brasil, Japón, China, Vietnam, Israel, Medio Oriente, Estados Unidos, Alemania y Argentina.

¿Cuándo y dónde es la Food Fest?

La Food Fest se realiza el sábado 27 y domingo 28 de septiembre en La Rural. La entrada es libre y gratuita, y los platos tienen un precio que va de $7.000 a $25.000.

Qué probar en Food Fest

Durante las dos jornadas, parrillas, planchas y hornos se dispondrán por países, ofreciendo opciones para almorzar, merendar o cenar sin necesidad de reserva previa.

Los asistentes podrán degustar desde paellas, pizzas napolitanas, crepes y raclette, hasta tacos, ceviches, arepas, ramen, baos, gyozas y takoyaki, pasando por shawarmas, hummus, kebabs, ribs, hamburguesas y choripanes. Además, habrá cervezas artesanales, coctelería y bebidas premium para acompañar cada plato.

Puestos y cocinas participantes

El festival se desarrolla en paralelo a la Feria Internacional de Turismo (FIT), lo que permite combinar ambas experiencias en un mismo paseo. Food Fest cuenta con el respaldo de BA Capital Gastronómica y propone un circuito ordenado por países y estilos culinarios, que incluye:

  • España: Gazpacho
  • Italia: Oggi Pasta, Vera Pizza, Almíbar (coctelería)
  • Francia: Creps Kreaps, Como te lo digo
  • Suiza: Uria Raclette
  • Portugal: Camarao Market
  • Alemania: Flama
  • Estados Unidos: Austin Smoke House, No es Soberbia (texana)
  • México: Sazón Mexicana
  • Perú: Mochica
  • Brasil: Robertinho
  • Venezuela: Teque Pops, Bolichito Venezolano
  • Israel: Mazal
  • Medio Oriente: Shami
  • Japón: Yuzu Isakaya
  • Vietnam: Brthren Banh
  • Hungría: Erdelys Kurtos
  • Corea: Mandu
  • Argentina: La Leñita, La Posta del Hornero, Todo Brasas
Información práctica

  • Sede: La Rural, acceso por Plaza Italia (Av. Santa Fe y Thames, Palermo)
  • Fechas: Sábado 27 y domingo 28 de septiembre
  • Horario: 12 a 21 hs
  • Entrada: Libre y gratuita
  • Precio de los platos: Entre $7.000 y $25.000
  • Accesibilidad y transporte: Acceso por Plaza Italia; estacionamiento pago para autos y motos; gratuito para bicicletas; se permiten mascotas.
Food Fest promete ser una experiencia única para los amantes de la gastronomía y para quienes quieran explorar sabores de todo el mundo en un mismo lugar.