Gastronomía de 18 países en un solo lugar: dónde y cuándo es la Food Fest, el viaje culinario más esperado de Buenos Aires
La cita gastronómica más esperada vuelve a Buenos Aires con una edición que promete un auténtico ‘viaje culinario’ por el mundo. Food Fest se acerca y se presenta como la oportunidad ideal para degustar platos de España, Italia, Francia, México, Perú, Brasil, Japón, China, Vietnam, Israel, Medio Oriente, Estados Unidos, Alemania y Argentina.
¿Cuándo y dónde es la Food Fest?
La Food Fest se realiza el sábado 27 y domingo 28 de septiembre en La Rural. La entrada es libre y gratuita, y los platos tienen un precio que va de $7.000 a $25.000.
Qué probar en Food Fest
Durante las dos jornadas, parrillas, planchas y hornos se dispondrán por países, ofreciendo opciones para almorzar, merendar o cenar sin necesidad de reserva previa.
Los asistentes podrán degustar desde paellas, pizzas napolitanas, crepes y raclette, hasta tacos, ceviches, arepas, ramen, baos, gyozas y takoyaki, pasando por shawarmas, hummus, kebabs, ribs, hamburguesas y choripanes. Además, habrá cervezas artesanales, coctelería y bebidas premium para acompañar cada plato.
Puestos y cocinas participantes
El festival se desarrolla en paralelo a la Feria Internacional de Turismo (FIT), lo que permite combinar ambas experiencias en un mismo paseo. Food Fest cuenta con el respaldo de BA Capital Gastronómica y propone un circuito ordenado por países y estilos culinarios, que incluye:
- España: Gazpacho
- Italia: Oggi Pasta, Vera Pizza, Almíbar (coctelería)
- Francia: Creps Kreaps, Como te lo digo
- Suiza: Uria Raclette
- Portugal: Camarao Market
- Alemania: Flama
- Estados Unidos: Austin Smoke House, No es Soberbia (texana)
- México: Sazón Mexicana
- Perú: Mochica
- Brasil: Robertinho
- Venezuela: Teque Pops, Bolichito Venezolano
- Israel: Mazal
- Medio Oriente: Shami
- Japón: Yuzu Isakaya
- Vietnam: Brthren Banh
- Hungría: Erdelys Kurtos
- Corea: Mandu
- Argentina: La Leñita, La Posta del Hornero, Todo Brasas
Información práctica
- Sede: La Rural, acceso por Plaza Italia (Av. Santa Fe y Thames, Palermo)
- Fechas: Sábado 27 y domingo 28 de septiembre
- Horario: 12 a 21 hs
- Entrada: Libre y gratuita
- Precio de los platos: Entre $7.000 y $25.000
- Accesibilidad y transporte: Acceso por Plaza Italia; estacionamiento pago para autos y motos; gratuito para bicicletas; se permiten mascotas.
Food Fest promete ser una experiencia única para los amantes de la gastronomía y para quienes quieran explorar sabores de todo el mundo en un mismo lugar.