Macarons, quesos y croissants: llega la Feria Francesa de Buenos Aires con una gastronomía increíble

Para los amantes de la cocina francesa, o para quienes quieran disfrutar de sabores únicos, llega una nueva edición de la Feria Francesa en Plaza Cataluña, con toda la información sobre el evento.

Llega la Feria Francesa de Buenos Aires con una gastronomía increíble. Foto: Freepik.

La gastronomía francesa es una de las más destacadas a nivel mundial gracias a su tradición, creatividad y la calidad de sus ingredientes, que se reflejan tanto en sus exquisitos quesos y panes como en sus reconocidos postres y repostería fina.

Para los amantes de esta cocina, llega una excelente noticia: una nueva edición de la Feria Francesa se realizará en Plaza Cataluña (Arroyo y Cerrito) este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita. En caso de lluvia, el evento se suspende y se posterga para la semana siguiente.

Feria Francesa. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Qué encontrarás en la feria

La feria contará con más de 30 emprendimientos que ofrecerán productos gourmet y tradicionales de la gastronomía francesa. Entre ellos, quesos, charcutería, panes artesanales, champiñones, chocolates, cócteles sin alcohol y una cuidada selección de tés con el blend “Le Marché”. Además, habrá puestos de alfarería, bienestar y equipamiento de cocina.

Los macarons son una comida típica de Francia. Foto: Freepik.

Actividades y puestos destacados

Durante el evento habrá charlas, clases gastronómicas y música en vivo, para disfrutar de una experiencia completa. Algunos de los participantes destacados son: Arc-en-ciel, La Suerte, Daniel Uria, Cocu, Atelier, French Cookie, 1,2 Crepes, Fermier, Compañía de Chocolates, Lepi, Choux, Kakawa, Merci, Hongos Porto y Raclette, entre otros.

Feria Francesa. Foto: Gobierno de la Ciudad.

El acceso a todos los puestos es libre, y se aceptan pagos con Mercado Pago, tarjetas de débito y crédito, y efectivo, para que disfrutar de la feria sea fácil y cómodo para todos los visitantes.

La Feria Francesa es una oportunidad única para disfrutar de la gastronomía, la cultura y los sabores de Francia sin salir de Buenos Aires. Con música en vivo, clases, charlas y una amplia variedad de productos gourmet, este fin de semana promete ser una experiencia deliciosa para toda la familia.