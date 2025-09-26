Macarons, quesos y croissants: llega la Feria Francesa de Buenos Aires con una gastronomía increíble
La gastronomía francesa es una de las más destacadas a nivel mundial gracias a su tradición, creatividad y la calidad de sus ingredientes, que se reflejan tanto en sus exquisitos quesos y panes como en sus reconocidos postres y repostería fina.
Para los amantes de esta cocina, llega una excelente noticia: una nueva edición de la Feria Francesa se realizará en Plaza Cataluña (Arroyo y Cerrito) este sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 11 a 18.30, con entrada libre y gratuita. En caso de lluvia, el evento se suspende y se posterga para la semana siguiente.
Qué encontrarás en la feria
La feria contará con más de 30 emprendimientos que ofrecerán productos gourmet y tradicionales de la gastronomía francesa. Entre ellos, quesos, charcutería, panes artesanales, champiñones, chocolates, cócteles sin alcohol y una cuidada selección de tés con el blend “Le Marché”. Además, habrá puestos de alfarería, bienestar y equipamiento de cocina.
Actividades y puestos destacados
Durante el evento habrá charlas, clases gastronómicas y música en vivo, para disfrutar de una experiencia completa. Algunos de los participantes destacados son: Arc-en-ciel, La Suerte, Daniel Uria, Cocu, Atelier, French Cookie, 1,2 Crepes, Fermier, Compañía de Chocolates, Lepi, Choux, Kakawa, Merci, Hongos Porto y Raclette, entre otros.
El acceso a todos los puestos es libre, y se aceptan pagos con Mercado Pago, tarjetas de débito y crédito, y efectivo, para que disfrutar de la feria sea fácil y cómodo para todos los visitantes.
La Feria Francesa es una oportunidad única para disfrutar de la gastronomía, la cultura y los sabores de Francia sin salir de Buenos Aires. Con música en vivo, clases, charlas y una amplia variedad de productos gourmet, este fin de semana promete ser una experiencia deliciosa para toda la familia.