Incendio en Casa Rosada: un cortocircuito causó pánico en el primer piso del edificio

Casa Rosada. Foto: NA

Bomberos de la Policía Federal controlaron este viernes en la Casa Rosada un principio de incendio que se generó a raíz de un cortocircuito en una de las cocinas del primer piso del edificio de Balcarce 50.

Cerca de las 18, un espeso humo comenzó a invadir los pasillos de un ala del primer piso de la Rosada, en el sector donde se encuentra el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo.

De inmediato hubo un rápido despliegue del personal de seguridad, visiblemente preocupado, y de los bomberos, que ordenaron una evacuación de las oficinas de ese sector.

Casa Rosada. Foto: NA

Los bomberos identificaron un cortocircuito en una de las cocinas, cerca del salón Martín Fierro, donde controlaron el fuego con extintores y mangueras contra incendios. Además, dispusieron del corte de la electricidad en gran parte del edificio.

Según indicó Letra P, Caputo estaba reunido con el diputado del PRO Cristian Ritondo, y parte de su equipo. Todos debieron salir de su oficina al encontrarse en la zona afectada.

Cabe señalar que ni el presidente Javier Milei ni la mayor parte de los funcionarios se encontraban en el edificio al momento del incendio, dado que tras el viaje a Nueva York el mandatario se instaló en la Quinta de Olivos.

El salón Martín Fierro, el más cercano al lugar donde se produjo el cortocircuito, se encuentra ubicado en el sector sudeste de Casa Rosada y mira hacia Puerto Madero.