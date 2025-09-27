Alerta meteorológica: tormentas y granizo afectarán a varias provincias argentinas este domingo 28 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la advertencia por tormentas en distintas provincias del país, con posibilidad de granizo y ráfagas intensas, mientras que en Buenos Aires se espera un respiro con mejores condiciones. Los detalles.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo informe para advertir sobre la continuidad de las lluvias y tormentas durante este domingo 28 de septiembre en diversas regiones del país.

Tras un sábado marcado por chaparrones y precipitaciones intermitentes, el organismo anticipa que el fenómeno meteorológico persistirá, acompañado en algunos casos por ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

La situación se originó el viernes por la noche con la formación de una ciclogénesis, que provocó fuertes tormentas en Buenos Aires y en al menos siete provincias. Aunque las condiciones mejoraron en el Área Metropolitana durante este sábado, el SMN confirmó que la inestabilidad se mantendrá en el noreste y en la Patagonia norte.

Zonas afectadas por las tormentas

El pronóstico indica que este domingo las lluvias se concentrarán en Misiones, Formosa, Chaco, el norte de Corrientes y el sur de Neuquén.

Según el organismo, las precipitaciones tenderán a desplazarse hacia el este y se espera un progresivo mejoramiento hacia la tarde en algunas localidades.

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el panorama será distinto: tras las lluvias del sábado, se anticipa un domingo con cielo despejado, temperaturas mínimas de 11°C y máximas de 23°C.

Lluvia, tormenta. Foto: NA.

Mientras tanto, en el resto del país, gran parte del territorio nacional disfrutará de una jornada soleada de primavera. Sin embargo, el calor se hará sentir en provincias del norte como Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Jujuy, donde se prevén máximas de hasta 32°C.

Pronóstico extendido para Buenos Aires

El SMN también difundió las condiciones previstas para los próximos días en la ciudad y el conurbano: