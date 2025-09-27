Vuelve el mal tiempo a Buenos Aires: a qué hora empiezan las lluvias este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las lluvias llegarán con un marcado descenso de la temperatura, ráfagas de viento y posibles tormentas aisladas en distintas zonas del AMBA.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Después de varios días con temperaturas agradables y cielo despejado, el Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para el regreso de las lluvias. Según el pronóstico, las precipitaciones llegarán en las próximas horas y podrían extenderse durante gran parte de la jornada, marcando un cambio en las condiciones del tiempo.

A qué hora empieza a llover el sábado

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias comenzarán en la madrugada del sábado y estarán acompañadas por un descenso de la temperatura y posibles ráfagas de viento en distintas zonas del AMBA.

Además, no se descartan tormentas aisladas con actividad eléctrica durante la mañana y parte de la tarde. La jornada tendrá una mínima de 15 grados y una máxima de 18. Hacia la noche, se espera una mejora en las condiciones del tiempo.

Pronóstico del tiempo. Foto: SMN.

De esta manera, el buen clima que predominó en los últimos días dará lugar a un sábado inestable. Sin embargo, el domingo se anticipa con mejores perspectivas, ideal para volver a disfrutar de actividades al aire libre.

Alerta amarilla por tormentas

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se activó una alerta amarilla por tormentas que afecta gran parte de Buenos Aires. En este sentido, advirtieron sobre el momento en que comenzarán las precipitaciones.

En detalle, la alerta afecta a un sector del interior de Buenos Aires, así como también La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Mendoza.

La información publicada por el SMN apunta a que las tormentas comenzarán por la noche de este viernes 26. La buena noticia para las zonas afectadas es que no se extenderán al sábado 27, más allá de que también se esperan lluvias.

Alerta por tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

“El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual”, indicaron sobre las condiciones que se esperan este viernes por la noche.

Además, indicaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

La zona de Buenos Aires afectada por la alerta amarilla es el noreste de la provincia, con localidades dentro de la advertencia del SMN como Guamini, Trenque Lauquen, General Villegas, Florencio Ameghino y Daireaux, entre otros.

Cabe recordar que este nivel de advertencia hace referencia a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Tormentas en AMBA. Foto: X @ceciazul

