Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

Clima en Formosa

El clima en Formosa iniciará con un cielo parcialmente despejado durante la mañana, con temperaturas mínimas de 7.9°C, brindando una mañana fresca. La sensación térmica estará influenciada por vientos provenientes del sureste a una velocidad aproximada de 15 km/h, por lo que se sentirá un ambiente moderadamente húmedo, con un porcentaje de aproximadamente 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde, el cielo continuará con condiciones parciales de nubosidad, y se espera que la temperatura máxima alcance unos 20.5°C. Durante la noche, el clima se tornará más frío, pero estable. Cabe destacar que la humedad relativa estará bordeando el 41%, de modo que el aire será bastante seco. Los vientos seguirán soplando del sureste, aunque de manera menos intensa, con una velocidad media de 2.4 m/s.