Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025
El clima en Formosa iniciará con un cielo parcialmente despejado durante la mañana, con temperaturas mínimas de 7.9°C, brindando una mañana fresca. La sensación térmica estará influenciada por vientos provenientes del sureste a una velocidad aproximada de 15 km/h, por lo que se sentirá un ambiente moderadamente húmedo, con un porcentaje de aproximadamente 41%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Por la tarde, el cielo continuará con condiciones parciales de nubosidad, y se espera que la temperatura máxima alcance unos 20.5°C. Durante la noche, el clima se tornará más frío, pero estable. Cabe destacar que la humedad relativa estará bordeando el 41%, de modo que el aire será bastante seco. Los vientos seguirán soplando del sureste, aunque de manera menos intensa, con una velocidad media de 2.4 m/s.