Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

El clima en Jujuy hoy sábado 27 de septiembre de 2025 ofrecerá un amanecer con un sol tímido y algunas nubes que pueden dispersarse a lo largo de la mañana. La temperatura mínima registrada será de alrededor de 4.2°C, perfecto para disfrutar del aire fresco del inicio de la primavera. A lo largo de la mañana, se espera poca precipitación, haciendo del inicio del día un momento propicio para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las temperaturas alcancen un máximo de 18.4°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero el riesgo de lluvias será mínimo, presentando un ambiente ideal para los planes al aire libre. Con vientos soplando a una velocidad máxima de 10 km/h, el clima será estable y agradable. Al caer la noche, la luna se elevará a las 18:03, prometiendo una velada tranquila bajo las estrellas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de septiembre de 2025

El sol hará su aparición a las 07:26 marcando el comienzo del día y se despedirá a las 18:41, ofreciendo a los habitantes de Jujuy más de 11 horas de luz para disfrutar plenamente de sus actividades.