Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

Clima actual
sábado, 27 de septiembre de 2025, 06:03

Pronóstico del tiempo en La Pampa para hoy

Durante la mañana, La Pampa experimentará un clima caracterizado por cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 7°C. Los vientos del día soplarán con una velocidad de hasta 14 km/h, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde y la noche, las condiciones cambiarán a cielos ocasionalmente nublados con temperaturas alcanzando un máximo de 18°C. La humedad relativa fluctuará alrededor del 40%, proporcionando un ambiente cómodo para disfrutar de actividades al aire libre. Los vientos continuarán, pero con una intensidad más moderada, alcanzando ráfagas máximas de 29 km/h.

Este sábado también es adecuado para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, pues el sol se pondrá a las 18:08 y el cielo se presentará mayoritariamente despejado durante la noche.