Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

Clima actual

Pronóstico del tiempo en La Pampa para hoy

Durante la mañana, La Pampa experimentará un clima caracterizado por cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 7°C. Los vientos del día soplarán con una velocidad de hasta 14 km/h, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde y la noche, las condiciones cambiarán a cielos ocasionalmente nublados con temperaturas alcanzando un máximo de 18°C. La humedad relativa fluctuará alrededor del 40%, proporcionando un ambiente cómodo para disfrutar de actividades al aire libre. Los vientos continuarán, pero con una intensidad más moderada, alcanzando ráfagas máximas de 29 km/h.

Este sábado también es adecuado para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, pues el sol se pondrá a las 18:08 y el cielo se presentará mayoritariamente despejado durante la noche.