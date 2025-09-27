Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

Clima Actual

Hoy en Mendoza, se prevé que el clima se presente con cielos parcialmente nubosos y temperaturas agradables. Durante la mañana, los habitantes pueden esperar mínimas de 6.6°C y máximas de hasta 17.5°C. Los vientos soplarán desde el este con una velocidad moderada de 11 km/h, generando una humedad relativa del 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, las temperaturas bajarán gradualmente, manteniéndose en torno a los 15°C. El viento continuará moderado sin mayores variaciones significativas. Hacia la noche, no se esperan precipitaciones, pero la presencia del viento podría incrementar la sensación térmica de frescura. Mantenga sus prendas de abrigo a mano si planea salir tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de septiembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Mendoza será a las 08:34, mientras que el sol se pondrá a las 18:35. Este espectáculo natural siempre es un momento especial para disfrutar.