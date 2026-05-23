Vacaciones de invierno. Foto: NA

Si estás armando agenda familiar, buscando colonias, o querés anticiparte para conseguir mejores precios en escapadas, esta info te ahorra tiempo: las vacaciones de invierno 2026 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y en la Provincia de Buenos Aires (PBA) coinciden y ya tienen fechas oficiales.

Cuándo son las vacaciones de invierno en CABA y en Provincia de Buenos Aires (2026)

En CABA: el receso invernal será del lunes 20 al viernes 31 de julio de 2026. En Provincia de Buenos Aires: el receso invernal será del lunes 20 al viernes 31 de julio de 2026.

Vacaciones de invierno, niños, actividades. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Dato útil para planificar: al terminar el viernes 31/7, la vuelta a clases suele darse el lunes 3 de agosto (por el fin de semana del 1 y 2/8).

Lo importante: qué significa para tu calendario

Dos semanas completas sin clases para niveles obligatorios en CABA.

En PBA, el calendario educativo oficial también incluye ese receso del 20 al 31 de julio dentro del ciclo lectivo 2026.

Como CABA y PBA descansan en las mismas fechas, suele aumentar la demanda de actividades, colonias y turismo interno.

Por qué algunos años no coinciden

En Argentina, las fechas del receso invernal se publican por jurisdicción dentro del calendario escolar anual, y pueden variar según provincia/ciudad. El esquema nacional muestra que en 2026 existen tres bloques de fechas en julio (principios, mitad y segunda quincena), y CABA + Buenos Aires quedan en el tramo 20 al 31.

Vacaciones de invierno. Foto: NA

Esto se integra a la planificación del ciclo lectivo que busca cumplir con la carga anual (por ejemplo, el calendario bonaerense se enmarca en la organización de su ciclo y su receso).

Mini guía para “ganarle” a las vacaciones: 5 ideas para organizarte mejor

Reservá con anticipación: si vas a viajar (incluso una escapada corta), en fechas compartidas entre CABA y PBA suele haber más movimiento. Cerrá el plan de cuidado: si trabajás, definí si habrá abuelos, colonia o días alternados; el receso dura dos semanas. Armá un “itinerario mixto”: 2 o 3 salidas especiales + días tranquilos en casa. (Esto mejora el presupuesto y baja el estrés). Chequeá la agenda cultural: CABA suele concentrar muchas propuestas en invierno y se agotan cupos rápido. Tené presente el regreso: si el receso termina el 31/7, la rutina vuelve la semana siguiente (frecuentemente el 3/8).

Preguntas frecuentes

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026 en Buenos Aires (CABA y Provincia)?

Empiezan el lunes 20 de julio de 2026 tanto en CABA como en Provincia de Buenos Aires.

¿Cuándo terminan?

Terminan el viernes 31 de julio de 2026 en ambas jurisdicciones.

¿Cuándo se vuelve a clases?

Generalmente el retorno es el lunes 3 de agosto de 2026, tras el fin de semana posterior al 31/7.