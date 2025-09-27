Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

Hoy en Neuquén, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 4.9°C, mientras que las máximas podrían llegar hasta los 17°C. La sensación de humedad será sensible en el ambiente, alcanzando picos de hasta el 75%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde, se anticipan condiciones similares, con cielos parcial a mayormente nublados. Las temperaturas continuarán moderadas, permaneciendo entre los 5.4°C y 41.6°C. Se espera que los vientos mantengan una velocidad media de 13 km/h, con algunas ráfagas que pueden aumentar ligeramente.

En cuanto a la noche, los cielos podrían despejarse un poco, dando espacio a una noche fría. Las precipitaciones son improbable durante esta franja horaria, brindando una noche tranquila.

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol hará su salida a las 08:22 y se pondrá alrededor de las 18:16. Mientras la luna, en su fase creciente, surgirá a las 17:28 y se ocultará por completo a las 08:47 del siguiente día. Estas condiciones astronómicas brindan un buen horizonte para quienes deseen disfrutar del panorama celeste.