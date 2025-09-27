Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

Tiempo en Salta

Hoy, el clima en Salta presentará condiciones de cielos parcialmente nubosos a lo largo del día. Durante la mañana, se espera que las temperaturas oscilen entre los 7.5°C a 45.6°C. La humedad estará alrededor del 86%. Los vientos serán de intensidad moderada, alcanzando una velocidad promedio de 30 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, el clima no mostrará mucha variación. El cielo seguirá mayormente nuboso y las temperaturas se mantendrán en un rango similar al del día. Se espera que los vientos se mantengan constantes, con ráfagas ocasionales que podrían alcanzar los 50 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de septiembre de 2025

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol saldrá a las 08:03 AM y se pondrá a las 06:40 PM. La luna, por su parte, estará en fase llena, proporcionando un espectáculo nocturno adicional al cielo nublado.