Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

sábado, 27 de septiembre de 2025, 06:05

El clima en San Juan para hoy se presenta con una característica de parcial nubosidad. La mañana comenzará con temperaturas moderadas, alcanzando un mínimo de 9.2°C. El aire de la mañana será fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que se espera una humedad máxima del 61%, proporcionando un ambiente menos pegajoso. El viento soplará con una media de 11 km/h, generando alguna que otra ráfaga moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde, se prevé que las temperaturas lleguen a un máximo de 20.4°C, lo que invita a disfrutar de una jornada cálida pero cómoda. El cielo se mantendrá mayormente nuboso, aunque no se esperan precipitaciones. En la noche, la temperatura descenderá gradualmente a la espera de la puesta de sol, la cual está programada a las 18:37. Un viento suave acompañará el final del día a una velocidad de hasta 17 km/h. Será una tarde ideal para actividades recreativas bajo el cielo abierto, con la ventaja de una humedad manejable.