Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

Clima San Juan

El clima en San Juan para hoy se presenta con una característica de parcial nubosidad. La mañana comenzará con temperaturas moderadas, alcanzando un mínimo de 9.2°C. El aire de la mañana será fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que se espera una humedad máxima del 61%, proporcionando un ambiente menos pegajoso. El viento soplará con una media de 11 km/h, generando alguna que otra ráfaga moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde, se prevé que las temperaturas lleguen a un máximo de 20.4°C, lo que invita a disfrutar de una jornada cálida pero cómoda. El cielo se mantendrá mayormente nuboso, aunque no se esperan precipitaciones. En la noche, la temperatura descenderá gradualmente a la espera de la puesta de sol, la cual está programada a las 18:37. Un viento suave acompañará el final del día a una velocidad de hasta 17 km/h. Será una tarde ideal para actividades recreativas bajo el cielo abierto, con la ventaja de una humedad manejable.