Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Santa Fe, el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de 7.9°C. La humedad llegará hasta un 85%, y no se esperan precipitaciones significativas, aunque habrá viento con una velocidad media de 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C, con vientos que podrían aumentar hasta 21 km/h. La nubosidad se mantendrá con baja probabilidad de lluvia, permitiendo disfrutar de una tarde agradable.

Por la noche, el clima será similar, permaneciendo parcialmente nublado con temperaturas moderadas. Se aconseja vestir con ropa ligera durante el día y una chaqueta ligera por la noche.