Sabores en CABA: cuánto cuesta una docena de macarons en la pastelería de Damián Betular en septiembre 2025

Para todos los fanáticos de lo dulce, los precios de la estrella de Betular Patisserie.

Macarons de la pastelería de Damián Betular. Foto: Instagram

A la hora de disfrutar de una merienda o un desayuno, cuesta imaginar un plan mejor que dirigirse a Betular Pâtisserie, el local dirigido por Damián Betular. La especialidad de la pastelería está en los macarons, ya que su preparación tiene una gran recepción.

Por esto mismo, antes de dirigirse a su local ubicado en Villa Devoto, es interesante conocer los precios que tienen los macarons.

Macarons de Betular. Foto: Instagram @betular.patisserie

Si bien por unidad cuestan $4.800, también se ofrecen por distintas cajas y hasta en una edición especial en lata, con diseños para elegir.

Cuánto sale una caja de 12 macarons en Betular Pâtisserie

En septiembre 2025, el precio de la caja de 12 macarons de sabores surtidos cuesta $56.000, según la lista oficial en la tienda online.

Cuánto sale cada caja de macarons en Betular

Caja de 6 macarons : $28.000.

: $28.000. Caja de 12 macarons : $56.000.

: $56.000. Caja de 24 macarons : $110.000.

: $110.000. Lata edición especial de 12 macarons: $60.000.