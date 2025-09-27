Sabores en CABA: cuánto cuesta una docena de macarons en la pastelería de Damián Betular en septiembre 2025
A la hora de disfrutar de una merienda o un desayuno, cuesta imaginar un plan mejor que dirigirse a Betular Pâtisserie, el local dirigido por Damián Betular. La especialidad de la pastelería está en los macarons, ya que su preparación tiene una gran recepción.
Por esto mismo, antes de dirigirse a su local ubicado en Villa Devoto, es interesante conocer los precios que tienen los macarons.
Si bien por unidad cuestan $4.800, también se ofrecen por distintas cajas y hasta en una edición especial en lata, con diseños para elegir.
Cuánto sale una caja de 12 macarons en Betular Pâtisserie
En septiembre 2025, el precio de la caja de 12 macarons de sabores surtidos cuesta $56.000, según la lista oficial en la tienda online.
Cuánto sale cada caja de macarons en Betular
- Caja de 6 macarons: $28.000.
- Caja de 12 macarons: $56.000.
- Caja de 24 macarons: $110.000.
- Lata edición especial de 12 macarons: $60.000.
Dónde se encuentra Betular
La destacada pastelería se encuentra en la calle Mercedes 3900, Villa Devoto y abre todos los días de 9 a 20.30. Gracias a la popularidad de Damián Betular, y la excelencia de sus preparaciones, muchas personas acuden al sitio y hasta están dispuestos a realizar filas para esperar por sus productos.
En caso de no tener ganas de esperar, se recomienda acudir en otro horario que no sea entre las 16 y 18, ya que es la franja más concurrida, según los datos de Google.
Qué productos se pueden conseguir
Además de macarons hay tortas de autor: Ópera, la Lemon Pie o la famosa Matilda. También hay cookies, brownies, croissants, budines, éclairs y, por supuesto, los macarons, uno de los productos estrella.
Betular Pâtisserie cuenta con buenas reseñas en Google Maps, con una calificación promedio de 4,73 en más de 7.000 opiniones.
“La pastelería de Betular no defrauda. Es un festival de sabores. Todo realmente muy rico y bien presentado”, escribió en su reseña un usuario llamado Juan Pablo Solari. Carlos Lira, por su parte, agregó sobre su grata experiencia: “Todo está impecable, limpio y con una estética que te hace querer quedarte un rato largo. Se nota que cuidan cada detalle, desde cómo te reciben hasta cómo presentan cada plato”.