Cociná las mejores Roscas de Pascua con esta receta fácil y práctica de crema pastelera. Foto: Generada con Gemini IA

Si te gusta aprender recetas básicas, especialmente para fechas especiales como Semana Santa o Navidad, la siguiente propuesta te será de gran utilidad. La crema pastelera, entre otras cosas, se destaca por su versatilidad: se puede usar en postres con frutas, para rellenar panqueques, o para decorar facturas o medialunas, entre otras grandes y deliciosas ideas.

Tips infaltables para lograr la mejor crema pastelera del mundo

Esta receta es un básico para resolver los antojos dulces, tiene muy buena conservación en la heladera aunque vas a necesitar un contenedor de acero inoxidable o vidrio.

Es importante que tengas papel film para lograr que quede suave y evitar la formación de una costra en la superficie. Para evitar que a la crema pastelera se le forme una capa dura, es mejor cortar un poco de papel film y cubrir la superficie. Luego volvemos a enfilmar todo el recipiente.

Prepará tu propia crema pastelera en casa. Foto: Bon Viveur.

Si sos amante de los cítricos y querés darle una toque extra a tu crema pastelera, es válido añadirle ralladura de naranja, limón, mandarina o lima. Lo que si es importante, lavar bien la piel porque los cítricos son muy porosos.

Otro tip importante: si bien se suele usar ralladura de citricos, también hay otra forma de saborizar tu crema pastelera.

Infusionar la leche : hay que tomar un trozo de cáscara, puede ser de limón o naranja, y dejás que se caliente con la leche durante unos minutos. Vale remarcar que lo ideal es usar leche tibia (apenas un minuto en el microondas será suficiente), por lo que es recomendable evitar el uso de leche recién sacada de la heladera.

Crema pastelera: conocé todos los tips y recomendaciones para hacer la mejor versión de este clásico de la pastelería. Foto: Bon Viveur.

Elementos necesarios para cocinar una riquísima crema pastelera

Ahora bien, necesitarás algunos elementos imprescindibles para completar esta receta de crema pastelera con éxito.

Una cuchara de madera

Un batidor de alambre

Una olla

Con estos tres elementos estás listo para batir los ingredientes hasta lograr la consistencia deseada. Importantísimo : no dejes de batir nunca, para evitar que se pegue o queme.

Para evitar los grumos, podés ayudarte con el batidor de alambre. En el caso que queden grumos cuando alcanzaste la consistencia deseada y la crema está tibia, con la ayuda de un robot o mixer se resuelve en segundos.

Descubrí todos los secretos para hacer la mejor crema pastelera en tus roscas de Pascua. Foto: El brunch de Sole di Parma

Ya hemos profundizado en varios detalles y consejos útiles que marcarán la diferencia a la hora de poner en práctica esta receta. Ahora, manos a la obra.

Ingredientes para hacer crema pastelera rica, liviana y cremosa

2 huevos

250 cc de leche

70 gramos de azúcar

15 gramos de almidón de maíz

Paso a paso para lograr una crema pastelera perfecta

Una receta fácil y práctica que utilizarás en miles de preparaciones.

Separar todos los ingredientes a utilizar. Tomar una olla y colocar los huevos y el azúcar. Mezclar. Agregar también el almidón de maíz. Entibiar la leche y agregarla en forma de hilo, ir mezclando con el batidor de alambre e integrar poco a poco, para evitar grumos y conseguir una textura aterciopelada. Mezclar constantemente, no hay que dejar de revolver por unos 5 minutos y siempre trabajando con el fuego medio. Cuando veamos que se pone más consistente, apagamos el fuego. Si tiene grumos, lo solucionamos con el robot o el mixer (en la nota está explicado). Cuando esté tibia, sin grumos e impecable, colocamos ambos film: uno en la superficie y otro en todo el recipiente. Luego queda conseguir una manga y elegir cómo vas a decorar tu rosca de Pascua.

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