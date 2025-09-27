Temporal en Mendoza: una mujer murió luego de que un árbol cayera sobre el auto que conducía
Un temporal golpeó con fuerza a Mendoza, provocando graves consecuencias en todo el Gran Mendoza y alrededores.
En Maipú, un árbol cayó sobre un vehículo que circulaba por calle Rawson y Villanueva, lo que provocó la muerte de una mujer de 37 años. El auto, un Fiat Uno, quedó completamente aplastado.
El viento del sector sur generó un marcado descenso de la temperatura y ocasionó cortes de luz en diferentes zonas.
Además, el Aeropuerto Internacional El Plumerillo suspendió su actividad y quedaron cancelados vuelos con destino a Buenos Aires y Chile.
Las autoridades reportaron múltiples daños materiales por la caída de árboles y postes, además de interrupciones en el tránsito. En algunas zonas también se registraron lluvias, mientras que en la precordillera y Malargüe se produjo viento Zonda, y en la cordillera nevadas intensas.
Según el pronóstico oficial, en lo que resta del día habrá nubosidad variable, lluvias, tormentas y vientos moderados a fuertes del sector sur, con la posibilidad de tormentas severas en sectores del llano.