Se adelantan las tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve este viernes 26 de septiembre, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene activa una alerta amarilla por tormentas, que afectará a parte de Buenos Aires.

Desde hace días, se esperan importantes lluvias para el fin de semana en Buenos Aires. Sin embargo, una advertencia del pronóstico señala que las tormentas se adelantan y llegarán al territorio bonaerense este viernes 26 de septiembre, por lo que puede agarrar a muchos por sorpresa.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se activó una alerta amarilla por tormentas que afecta a parte de Buenos Aires. En este sentido, advirtieron sobre el momento en que comenzarán las precipitaciones.

En detalle, la alerta afecta a un sector del interior de Buenos Aires, así como también La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Mendoza.

La información publicada por el SMN apunta a que las tormentas comenzarán por la noche de este viernes 26. La buena noticia para las zonas afectadas es que no se extenderán al sábado 27, más allá de que también se esperan lluvias.

“El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90km/h de manera puntual”, indicaron sobre las condiciones que se esperan este viernes por la noche.

Además, indicaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

La zona de Buenos Aires afectada por la alerta amarilla es el noreste de la provincia, con localidades dentro de la advertencia del SMN como Guamini, Trenque Lauquen, General Villegas, Florencio Ameghino y Daireaux, entre otros.

Cabe recordar que este nivel de advertencia hace referencia a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

