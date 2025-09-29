Practicidad, frescura y efecto rejuvenecedor: los 5 cortes de pelo que marcarán tendencia en esta primavera 2025

La primavera trae consigo un nuevo aire y la oportunidad ideal para renovar el look con cortes rejuvenecedores, fáciles de mantener y que se adaptan a cualquier tipo de rostro o largo de pelo.

Corte de pelo; cabello; peluquería. Foto: Freepik.

La primavera 2025 llegó cargada de aires de renovación, y con ella, la excusa perfecta para un cambio de look. Esta temporada las mujeres buscan practicidad, frescura y ese efecto rejuvenecedor que hace maravillas frente al espejo sin demasiado esfuerzo.

Los cortes que se imponen este año no requieren alisados eternos ni horas de secador. El foco está en la textura natural, el movimiento propio del cabello y, sobre todo, en que el resultado se vea actual, fresco y con estilo. ¿Lo mejor? Son aptos para todos los tipos de rostro y estatura. A continuación, te contamos cuáles son los cortes tendencia de esta primavera y qué beneficios aporta cada uno.

Los cortes que ya son tendencia en esta primavera 2025

Long bob, el clásico atemporal que estiliza: el long bob (o lob) sigue siendo el corte estrella de cada temporada, y esta primavera no es la excepción. Con un largo que llega a la clavícula, es versátil, elegante y fácil de mantener. Puede llevarse liso, con ondas o con leves capas para sumar movimiento. ¿A quién favorece? A mujeres con rostro redondo o cuadrado, ya que estiliza las facciones y alarga visualmente el cuello. Mantenimiento: cada 6 a 8 semanas para conservar la forma.

El peinado Long bob. Foto: Pinterest.

Shaggy bob, el más canchero y descontracturado. Este corte es la evolución natural del bob: suma capas desestructuradas que aportan volumen y textura sin esfuerzo. El shaggy bob es ideal para quienes quieren un look moderno y desenfadado, perfecto para cabellos finos que necesitan cuerpo. ¿A quién favorece? A rostros alargados y cuadrados, ya que equilibra proporciones y suaviza líneas marcadas. Tip: se potencia con productos texturizantes como mousse o spray de sal marina.

El peinado Shaggy bob. Foto: Pinterest.

Multilayers cut, el favorito del pelo largo. ¿Amás tu pelo largo pero sentís que le falta algo? El multilayers cut es tu mejor aliado. Consiste en capas largas que dan volumen, movimiento y un efecto visual más dinámico. ¿A quién favorece? A cabellos gruesos o sin forma definida, y a rostros ovalados o triangulares. Cuidado: hidratación constante para evitar puntas resecas y corte cada 8 a 10 semanas.

Peinado Multilayers cut. Foto: Pinterest.

Long fringe, el flequillo largo que resta años. El long fringe es ese flequillo que roza las cejas o se abre en cortina. Enmarca el rostro y aporta un aire juvenil instantáneo, sin necesidad de un cambio drástico. ¿A quién favorece? A casi todos los tipos de rostro: redondos, alargados y cuadrados. Mantenimiento: requiere recorte cada cuatro a seis semanas para que no pierda forma.

Peinado Long fringe. Foto: Pinterest.

Butterfly cut, capas livianas y con efecto lifting. Inspirado en los años ’70, el butterfly cut vuelve con fuerza. Son capas largas que se separan en dos niveles, generando volumen en la parte superior y movimiento en las puntas.

Peinado Butterfly cut. Foto: Pinterest.

El resultado es una melena liviana y estructurada. ¿A quién favorece? A rostros ovalados y alargados, porque aporta definición y eleva visualmente las facciones. Ventaja: es fácil de mantener; requiere retoque solo cada 10 a 12 semanas.