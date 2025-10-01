McDonald’s regala café gratis: cómo conseguirlo y hasta cuándo sigue la promoción

Con motivo del Día Internacional del Café, esta reconocida cadena regala la infusión. Cómo conseguirla.

Cómo conseguir café gratis en McDonald's. Foto: Freepik.

En el marco del Día Internacional del Café, McDonald’s está ofreciendo café gratis a todos sus clientes. Este miércoles 1 de octubre, en cualquier sucursal de la cadena de hamburguesas, vas a poder conseguirlo solo si estás inscripto en “Mi McDonald’s”.

La promoción consiste en canjear 1 punto por 1 café y, si aún no estás inscripto, vas a poder realizarlo este mismo miércoles. Además, según anunció la usuaria de Instagram @mamaahorro, también habrá promociones exclusivas a través de la cuponera de la app por la Semana del Café.

Cómo conseguir café gratis en McDonald's. Video: Instagram/mamaahorro

Día Internacional del Café: una celebración para los fanáticos de esta infusión

Todos los 1° de octubre se festeja en todo el mundo el Día Internacional del Café, una fecha que busca rendir homenaje a una de las infusiones más consumidas alrededor del mundo y destacar el trabajo de quienes hacen posible su llegada a la mesa: desde los productores hasta los baristas.

El café es una de las infusiones más consumidas. Foto: GCBA

El café no solo es un ritual matutino indispensable para millones de personas, sino también un motor económico y cultural. Según la Organización Internacional del Café, más de 50 países en el mundo producen este grano, que conecta historias, tradiciones y momentos compartidos.

Este día invita a disfrutar de una taza de café en cualquiera de sus formas —espresso, latte, capuccino o filtrado— y, al mismo tiempo, a reflexionar sobre el consumo responsable y sostenible, apoyando a quienes lo producen de manera justa.

Café en grano. Foto: Freepik.

Cabe recordar que el Día Internacional del Café comenzó a celebrarse oficialmente en 2015, cuando la Organización Internacional del Café (OIC) lo instauró durante la Exposición Mundial de Milán.

Si bien desde antes de esa fecha ya existían festejos en distintos países como Japón, Brasil o Estados Unidos, fue recién entonces cuando se fijó el 1° de octubre como la jornada mundial para rendir homenaje a esta infusión.