La Cajita de Friends ya se venden en McDonald’s: precios, qué opciones de comida hay y por qué es una versión para adultos

La icónica sitcom de los 90 llegó este martes al local de comida rápida con una propuesta que promete conquistar a los fans. Qué incluye, cuánto costará y cuándo estará disponible en Argentina.

Friends llega a McDonald's Foto: propia

McDonald’s vuelve a sorprender con su nuevo menú. La tradicional “Cajita Feliz” se viste de Friends, la famosa sitcom de los 90, para llegar al público más adulto. La nueva movida del gigante de la comida rápida relanza uno de los combos insignia de la cadena con los elementos típicos de la serie que aún perdura en el imaginario colectivo gracias a las plataformas de streaming.

Frente a esto, muchos se preguntan cuánto cuesta en mostradores y mediante la app. Lo cierto es que para empezar esta propuesta es diferente a la típica Cajita Feliz para niños, ya que está pensada 100% para adultos.

Así viene una de la opciones Foto: propia

Qué trae la Cajita Feliz de Friends, según los lanzamientos internacionales

Al igual que en mercados de España, Brasil, Francia y México, el eje estuvo puesto en coleccionables temáticos inspirados en los seis protagonistas de la serie: Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe. Estos combos fueron lanzados en 2024 y 2025, y rápidamente se volvieron virale.

Incluyen pequeñas figuras y objetos decorativos vinculados a escenas y símbolos icónicos de la serie: Monica con su traje de chef, Chandler con su look clásico, Phoebe con su guitarra, Ross con Marcel, Joey con el pato, y Rachel vestida de camarera, generando mucho entusiasmo entre los fans argentinos.

Cuánto cuesta la promoción del McDonald's Foto: propia

A esto, se le sumará un packaging exclusivo, con cajas ilustradas especialmente para la campaña, frases emblemáticas y una estética propia del universo Friends.

En cuanto a los comestibles, hay dos opciones: el combo Big Mac con papas fritas y gaseosa regular. Pero también se puede cambiar la hamburguesa por nuggets de pollo por un precio de $25.100 por la aplicación de local o yendo presencial.

Lejos de ser una promoción pensada solo para chicos, la Cajita Feliz de Friends apunta de lleno a un público adulto que creció con la serie. En varios países, el lanzamiento generó largas filas, publicaciones virales en redes sociales y hasta reventa de los juguetes en plataformas de e-commerce.

Ross junto con Marcel, uno de los juguetes disponibles Foto: propia

Detalles de la promoción en Argentina

Menús Especiales: además de la Cajita Feliz, McDonald’s Argentina ofrece menús temáticos (Mctrios) con ofertas especiales para acompañar la colección.

Disponibilidad: la promoción se puede encontrar en todos los McDonald’s del país, incluyendo el servicio de AutoMac (drive-thru)

Figuras Coleccionables: se trata de 6 figuras de los personajes principales de Friends (Monica, Chandler, Phoebe, Ross, Joey, Rachel) con sus accesorios característicos, que vienen dentro de la Cajita Feliz.