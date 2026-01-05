McDonald’s lanza la Cajita Feliz de Friends: ¿cuánto cuesta y qué incluye?

La icónica sitcom de los 90 llega a McDonald’s con una propuesta que promete conquistar a los fans adultos. Qué incluye, cuánto costará y cuándo estará disponible en Argentina.

El flyer con el que fue difundida la promoción Foto: @McDonalds_Ar

McDonald’s vuelve a sorprender con su nuevo menú. La tradicional “Cajita Feliz”, que tantas alegrías causa a los más peques, se viste de Friends, la famosa sitcom de los 90, para llegar al público más adulto. La nueva movida del gigante de la comida rápida promete relanzar uno de los combos insignia de la cadena con los elementos típicos de la serie que aún perdura en el imaginario colectivo gracias a las plataformas de streaming.

Frente a esto, muchos se preguntan cuánto costará en mostradores y mediante la app. Lo cierto es que no se difundió más que un flyer en las cuentas oficiales de la empresa, sin embargo, la experiencia en otros países de la misma propuesta permite advertir cómo se desenvolverá en la Argentina.

De mantenerse el precio estipulado para la Cajita Feliz Regular, el combo tendrá un valor de $10.600,00. Existe la posibilidad de que los juguetes complementarios tengan que adquirirse por separado.

La frase alusiva a la serie Friends Foto: @McDonalds_Ar

Otros vaticinan que el precio podría ser similar al combo “Doble Stranger Burger Sándwich”, alusivo a la popular serie Stranger Things, que tiene un valor de $20.700.

El lanzamiento está estimado para el martes 6 de enero de 2026, en plena temporada de verano. Sin embargo, a la hora de publicación de esta nota, no hay más información disponible.

Qué trae la Cajita Feliz de Friends, según los lanzamientos internacionales

Según lo ofrecido en los mercados de España, Brasil, Francia y México, el eje estuvo puesto en coleccionables temáticos inspirados en los seis protagonistas de la serie: Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe. Estos combos fueron lanzados en 2024 y 2025, y aunque rápidamente se volvieron virales, podrían cambiar para el desembarco en la Argentina.

A priori, incluiría pequeñas figuras, accesorios y objetos decorativos vinculados a escenas y símbolos icónicos de la serie, como el famoso marco amarillo de la puerta del departamento de Monica, el sillón reclinable de Joey y Chandler o la guitarra de Phoebe.

A esto, se le sumará un packaging exclusivo, con cajas ilustradas especialmente para la campaña, frases emblemáticas y una estética propia del universo Friends.

McDonald’s x Friends. Foto: x / @McDonalds_Ar.

En cuanto a los comestibles, se espera un combo completo de hamburguesa, papas fritas y gaseosa regular. También se podrá cambiar la hamburguesa por nuggets de pollo.

Lejos de ser una promoción pensada solo para chicos, la Cajita Feliz de Friends apunta de lleno a un público adulto que creció con la serie. En varios países, el lanzamiento generó largas filas, publicaciones virales en redes sociales y hasta reventa de los juguetes en plataformas de e-commerce.