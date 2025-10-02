Estilizan, rejuvenecen y se adaptan a todo tipo de rostros: tres cortes de pelo ideales para un cambio de look versátil

Fáciles de mantener, modernos y adaptable a múltiples tipos de cabello, se posicionan como la gran apuesta en salones de belleza y peluquerías.

Peluquería, cabello. Foto: Pexels.

En el mundo de la peluquería, hay tendencias que van y vienen, pero algunos cortes perduran en el tiempo y resultan ideales para quienes desean un look versátil, cómodo y favorecedor.

Ni tan corto como un bob, ni tan largo como una melena completa, el largo medio (a la altura de los hombros o un poco más abajo) permite jugar con estilos, volúmenes y peinados sin sacrificar elegancia.

Su longitud permite adaptarse a casi todos los tipos de rostro y texturas capilares, desde cabellos finos hasta melenas más gruesas. Además, es perfecto para quienes buscan frescura y dinamismo sin renunciar a la posibilidad de recogerse el cabello.

Tendencia y estilismo

Este corte de cabello es apto para mujeres de todas las edades, ya que aporta estructura, estilo y, en muchos casos, un efecto rejuvenecedor.

1. Midi recto con puntas desfiladas

Hailey Bieber con un corte de cabello midi recto. Foto: Instagram @haileybieber.

Este estilo destaca por su apariencia pulida y su ligereza. El corte recto define la base, mientras que el desfilado sutil en las puntas evita el efecto bloque y aporta movimiento. Es ideal para quienes desean un corte sobrio pero moderno, adaptable a peinados lisos, con ondas o semi recogidos.

2. Long bob con textura natural

Corte Lob en Selena Gomez. Fuente: Pinterest

Conocido también como “lob”, es uno de los cortes más atemporales. Su largo llega a las clavículas y suele incorporar capas suaves que aportan movimiento sin perder volumen. Se puede lucir con un acabado pulido o con un efecto messy que le da un toque relajado y juvenil.

3. Midi con flequillo cortina

Jenna Ortega. Foto: @jennaortega

Este corte combina una melena media con un flequillo abierto que se integra con el resto del cabello. Es una excelente opción para suavizar facciones marcadas, disimular frentes amplias o simplemente rejuvenecer el rostro. Además, permite jugar con distintos estilos según cómo se peine el flequillo.

Más allá de la estética, lo que convierte al midi en un corte tan elegido es su capacidad de adaptación. Puede evolucionar con el tiempo, incorporar un flequillo o capas más marcadas, y permite mantenerse en tendencia sin pasar por un cambio radical.