Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

viernes, 3 de octubre de 2025, 06:06

Pronóstico del clima para la mañana en Santa Cruz

La mañana en Santa Cruz se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 4.7°C, mientras que las máximas alcanzarán aproximadamente los 40.5°C. Los vientos serán variables, con una velocidad media que ronda los 35 km/h. La humedad máxima se estima en un 90%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y la noche, el clima seguirá parcialmente nuboso, con temperaturas que persistirán entre los valores antes mencionados. Los vientos se mantendrán con ráfagas ocasionales, alcanzando los 25 km/h.

Se recomienda estar atento a las variaciones del clima y planificar actividades al aire libre considerando pronósticos actualizados.