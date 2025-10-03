Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Clima Diario

Pronóstico del clima para la mañana en Santa Cruz

La mañana en Santa Cruz se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 4.7°C, mientras que las máximas alcanzarán aproximadamente los 40.5°C. Los vientos serán variables, con una velocidad media que ronda los 35 km/h. La humedad máxima se estima en un 90%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y la noche, el clima seguirá parcialmente nuboso, con temperaturas que persistirán entre los valores antes mencionados. Los vientos se mantendrán con ráfagas ocasionales, alcanzando los 25 km/h.

Se recomienda estar atento a las variaciones del clima y planificar actividades al aire libre considerando pronósticos actualizados.