VTV con 50% de descuento en octubre: el requisito para acceder al beneficio en Provincia de Buenos Aires

Durante todo el mes, algunos conductores de la provincia podrán acceder a este beneficio. A quiénes está dirigida esta medida.

VTV - verificación técnica vehicular

Durante todo el mes de octubre, algunos conductores de la Provincia de Buenos Aires podrán acceder al beneficio exclusivo del 50% de descuento en la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Esta medida está dirigida especialmente a los jubilados y pensionados en situación de vulnerabilidad económica y busca facilitar el cumplimiento del trámite obligatorio para poder circular.

Trámite de la VTV. Foto: GCBA.

La VTV es una revisión mecánica que se le debe realizar a los autos, las motos y vehículos de carga para chequear que se encuentren en condiciones óptimas para su funcionamiento. Circular sin este permiso puede generar desde elevadas multas a la imposibilidad de seguir trasladándose por la calle o la ruta en todo el territorio nacional. A través de este proceso se controlan diversos aspectos técnicos del vehículo, como el sistema de frenos, dirección, suspensión, neumáticos y emisión de gases, entre otros.

Actualmente, el costo de la VTV varía según la jurisdicción. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el valor para autos de hasta 2.500 kg es de $63.453, mientras que para motos es de $23.858. Por otro lado, en la Provincia de Buenos Aires, los autos abonan $79.640 y las motos $31.856. Sin embargo, en octubre, aquellas personas que cumplan con ciertos requisitos podrán acceder a un 50% de descuento sobre estos valores.

Trámite de VTV. Foto: GCBA

Cómo acceder al descuento del 50% en la VTV

Para poder acceder al beneficio, los interesados no deberán superar ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, es decir, los $644.000 (dado que el Salario Mínimo, Vital y Móvil será de $322.000).

Además, deben ser jubilados o pensionados, y presentar documentación que acredite su situación: el último recibo de haberes, la constancia de titularidad del vehículo a verificar, y la constancia de vigencia de la VTV (si corresponde).

VTV.

Cuáles son los vehículos que no podrán circular en octubre 2025

Todos aquellos vehículos que no tengan la VTV vigente estarán inhabilitados para circular. Esto incluye: