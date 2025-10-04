Cambios en el subte: fin de semana con horario extendido en la línea D y cierre de una importante estación por obras
El servicio de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires tendrá modificaciones durante los próximos días, en un esquema que combina la ampliación de horarios para eventos masivos y la continuidad de las obras del Plan de Renovación Integral de Estaciones.
Este fin de semana, la línea D funcionará con un horario extendido hasta la 1 de la madrugada tanto el sábado como el domingo. El objetivo es facilitar la desconcentración de miles de asistentes a los recitales de Kendrick Lamar, el 4 de octubre, y de Airbag, el 5, ambos en el estadio Monumental de Núñez.
De acuerdo con la información oficial, la estación habilitada para el ascenso de pasajeros será Congreso de Tucumán, mientras que los descensos podrán realizarse en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio. El esquema busca ordenar el flujo de personas tras los shows y garantizar un regreso seguro.
Esta modalidad comenzó como prueba piloto en la línea B durante los meses de verano y, tras la buena aceptación, se consolidó como una herramienta de movilidad para grandes eventos deportivos y culturales. En ocasiones anteriores se aplicó en partidos de River Plate, encuentros de la Selección Argentina y recitales de artistas como Green Day, La Renga y Buenos Aires Trap.
También podría interesarte
Avanzan las obras de modernización en la línea A
En paralelo, el próximo lunes se cerrará la estación Río de Janeiro de la línea A. Según informó Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), permanecerá inhabilitada por alrededor de tres meses debido a obras de remodelación que buscan mejorar la infraestructura y optimizar la experiencia de los usuarios.
Los trabajos incluyen el recambio integral de pisos, tareas de impermeabilización, pintura, restauración de murales históricos, instalación de nueva iluminación LED y modernización del mobiliario en andenes. También se incorporará señalética renovada, con mayor accesibilidad a través de señalización braille en pasamanos y pórticos.
Este cierre se suma a los de otras estaciones en obra, como Carlos Gardel y Uruguay en la línea B, y Plaza Italia y Agüero en la línea D. La estrategia de renovación ya permitió la puesta en valor de once estaciones de la red, además de trece paradores del Premetro, y continuará próximamente en Loria, Piedras y Congreso (línea A), Malabia (línea B) y Tribunales (línea D).