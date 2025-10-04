Cambios en el subte: fin de semana con horario extendido en la línea D y cierre de una importante estación por obras

La parada no funcionará por tres meses debido a tareas de modernización. Los detalles.

Subte, transporte público. Foto: NA

El servicio de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires tendrá modificaciones durante los próximos días, en un esquema que combina la ampliación de horarios para eventos masivos y la continuidad de las obras del Plan de Renovación Integral de Estaciones.

Este fin de semana, la línea D funcionará con un horario extendido hasta la 1 de la madrugada tanto el sábado como el domingo. El objetivo es facilitar la desconcentración de miles de asistentes a los recitales de Kendrick Lamar, el 4 de octubre, y de Airbag, el 5, ambos en el estadio Monumental de Núñez.

La línea D del Subte extenderá su horario hasta la madrugada durante este fin de semana. Foto: Instagram / subteba.

De acuerdo con la información oficial, la estación habilitada para el ascenso de pasajeros será Congreso de Tucumán, mientras que los descensos podrán realizarse en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio. El esquema busca ordenar el flujo de personas tras los shows y garantizar un regreso seguro.

Esta modalidad comenzó como prueba piloto en la línea B durante los meses de verano y, tras la buena aceptación, se consolidó como una herramienta de movilidad para grandes eventos deportivos y culturales. En ocasiones anteriores se aplicó en partidos de River Plate, encuentros de la Selección Argentina y recitales de artistas como Green Day, La Renga y Buenos Aires Trap.

Avanzan las obras de modernización en la línea A

En paralelo, el próximo lunes se cerrará la estación Río de Janeiro de la línea A. Según informó Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), permanecerá inhabilitada por alrededor de tres meses debido a obras de remodelación que buscan mejorar la infraestructura y optimizar la experiencia de los usuarios.

Línea A de Subte, transporte público. Foto: NA

Los trabajos incluyen el recambio integral de pisos, tareas de impermeabilización, pintura, restauración de murales históricos, instalación de nueva iluminación LED y modernización del mobiliario en andenes. También se incorporará señalética renovada, con mayor accesibilidad a través de señalización braille en pasamanos y pórticos.

Este cierre se suma a los de otras estaciones en obra, como Carlos Gardel y Uruguay en la línea B, y Plaza Italia y Agüero en la línea D. La estrategia de renovación ya permitió la puesta en valor de once estaciones de la red, además de trece paradores del Premetro, y continuará próximamente en Loria, Piedras y Congreso (línea A), Malabia (línea B) y Tribunales (línea D).