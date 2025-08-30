Línea D: otra importante y transitada estación de subte cierra desde el lunes 1° de septiembre

Se suma a Plaza Italia, de la misma línea, y Carlos Gardel de la Línea B, cerradas desde agosto por un período similar, en los tres casos por obras.

Cierra otra estación de la Línea D Foto: Wikipedia

Bajo el Plan de Renovación Integral que busca modernizar accesos, andenes y vestíbulos, las estaciones de subte ven afectado su servicio. Desde este lunes, un nuevo cierre afectará a quienes dependen de una de las líneas más concurridas de la red de subtes.

En paralelo, los trabajos también alcanzaron a la estación Plaza Italia, que desde hace semanas permanece fuera de servicio. Se trata de una muestra de cómo las obras avanzan en distintos puntos de la ciudad, con un calendario que seguirá extendiéndose en los próximos meses.

¿Qué estación cierra de manera temporal?

Desde este lunes 1 de septiembre, la estación Agüero de la Línea D de subterráneos, no funcionará por los próximos tres meses. Se suma a Plaza Italia, de la misma línea y Carlos Gardel de la Línea B, cerradas desde agosto por un período similar, en los tres casos por obras.

La estación se encuentra debajo de la Avenida Santa Fe y su intersección con la calle Agüero, en el barrio de Recoleta.

Las obras demandarán tres meses Foto: buenosaires.gob

La obra incluirá trabajos de impermeabilización, pintura, colocación de revestimiento metálico, recambio total de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación.

Se contempla, también, la restauración de murales ubicados en zona de andén, un trabajo que está a cargo de restauradores profesionales.

Las estaciones restauradas y próximas a cerrar

En el marco de dicho plan, se pusieron en valor once estaciones de subte: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A), Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B), San Martín (Línea C), Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron trece paradores del Premetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz).

La estación Plaza Italia de la Línea D permanecerá cerrada. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Las obras continuarán en Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Uruguay y Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). También se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).