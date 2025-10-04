Confirman el feriado para el jueves 9 de octubre: quiénes tendrán un fin de semana extra largo

La fecha coincide con el feriado del viernes 10, que se trasladó del domingo 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Calendario; feriado. Foto: Unsplash.

Miles de trabajadores gozarán del beneficio de un nuevo fin de semana largo la próxima semana al haberse confirmado feriado el jueves 9 de octubre, que se une al viernes 10 del mismo mes y que conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, por lo que también se unirá al sábado y domingo siguientes.

Con esta decisión se forma un fin de semana extra largo que puede orientarse al turismo, aprovechando también la época del año donde las temperaturas son mucho más altas y permiten realizar planes al aire libre.

No habrá actividades del jueves 9 al domingo 12 de octubre. Foto: Freepik.

Feriado del 9 de octubre, ¿a quiénes beneficia?

No se trata de un día libre a nivel nacional, sino que será un asueto para municipios de la provincia de Buenos Aires específicos, dado que coincide con el aniversario fundacional de los mismos y sus respectivas fiestas patronales.

Estos municipios que gozarán de un fin de semana extra largo son:

San Andrés de Giles .

Oriente.

Por ende, habrá cese de actividades para el sector público de estos lugares y será una jornada no laborables opcional para los privados que estén autorizados por sus empleadores.

Además, ese fin de semana coincidirá con diferentes actividades conmemorativas de la fundación de estas localidades, por lo que habrá actividades artísticas y diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Después del viernes 10 de octubre, ¿cuándo será el próximo feriado?

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural se trasladó desde el domingo 12 de octubre (su fecha original) al viernes 10.

Los feriados que restan en 2025. Foto: Pexels.

Por lo tanto, la próxima fecha de descanso será en el mes de noviembre, del viernes 21 al lunes 24 de noviembre: 4 días de descanso por el día no laborable con fines turísticos del viernes 21 y el Día de la Soberanía Nacional, del lunes 24.

Los restantes feriados que quedan en 2025 ya serán en diciembre, del sábado 6 al lunes 8 de diciembre: 3 días de descanso por el Día de la Inmaculada Concepción de María y el 25 de diciembre -Navidad- que este año cae en día jueves.