El particular nombre que tienen solamente 3 mujeres en Argentina: su significado desprende mucha elegancia

En Argentina, hay muchos nombres que se repiten y otros que quedan en el olvido. Cuál es el menos frecuente en niñas.

Bebé recién nacido. Foto: Unsplash.

Argentina es un país con más de 45 millones de habitantes y, muchos de ellos, llevan el mismo nombre, ya que tienen épocas donde se vuelven muy populares. En las niñas, nombres como Agustina, Olivia o Laura suelen ser entre los más elegidos por los padres gracias a su sonoridad y sencillez. Sin embargo, hay uno en particular que no se usa desde hace décadas.

Según el Registro Nacional de Personas (RENAPER) solamente tres mujeres usaron este nombre en la historia de nuestro país, y la última vez que alguien fue nombrada así, sucedió en el año 1976.

Nombre de bebé

Estamos hablando del nombre Rubelina y solamente tres personas en toda la historia se llamaron así, según los registros. La primera persona que se llamó así, nació en 1947.

Qué significa Rubelina, el nombre menos usado de mujer en Argentina

Rubelina es un nombre que no se escucha todos los días, pero que guarda un trasfondo rico y curioso. Su origen proviene del latín “rubellus”, una forma diminutiva de rubeus, que significa “rojo” o “rojizo”. De allí deriva “rubelina”, con el significado de “aquella que es como el rojo” o “rojiza”, evocando fuerza, vitalidad y pasión, características tradicionalmente asociadas con este color.

En términos etimológicos, el uso de “-ina” al final del nombre también aporta una connotación femenina y suave, muy común en la formación de nombres derivados del latín.

El nombre menos usado de nena es Rubelina

Y aunque es poco común que sea utilizado como un nombre propio, Rubelna puede ser una elección poderosa para aquellas personas que buscan volver a la Argentina clásica, al significado emocional y un vínculo con el mundo natural y mineral.

Asociado con la belleza, la intensidad del color y el valor de lo raro, Rubelina es un nombre que no solo suena bien, sino que también cuenta una historia.