La ruta en colectivo más extensa del mundo está en Sudamérica:

La ruta en colectivo más extensa del mundo está en Sudamérica. Foto: unsplash

Viajar de un país a otro en colectivo no parece algo fuera de lo común en Sudamérica. Sin embargo, existe una ruta que llevó esa experiencia a otro nivel y se convirtió en la más extensa del planeta. El trayecto conecta Río de Janeiro, en Brasil, con Lima, en Perú, atraviesa miles de kilómetros y cruza paisajes completamente distintos, desde selvas tropicales hasta la Cordillera de los Andes y ganó fama internacional tanto por su complejidad logística como por la magnitud del recorrido, que incluso ingresó al Libro Guinness de los Récords como una de las rutas de autobús más largas del mundo.

De Río de Janeiro a Lima: el recorrido detallado del viaje en micro más largo de Sudamérica

La travesía comienza en la ciudad de Río de Janeiro y finaliza en Lima, la capital peruana. En total, el colectivo recorre aproximadamente 6200 kilómetros atravesando dos países y más de 30 ciudades importantes. Durante el viaje, el micro cruza distintos estados brasileños como:

São Paulo

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Rondônia

Acre

Luego, atraviesa la frontera con Perú para continuar por la Amazonía peruana y subir hacia la imponente Cordillera de los Andes antes de llegar finalmente al océano Pacífico.

El colectivo que rompe records con el recorrido más largo. Fuente: Facebook Trans Acreana

Uno de los puntos más emblemáticos del recorrido es el paso por la Carretera Transoceánica, una vía clave que conecta Brasil con Perú atravesando selvas, montañas y regiones de enorme valor natural.

5 días de viaje: ¿cómo es la experiencia de cruzar de Brasil a Perú en micro?

El viaje completo dura alrededor de cinco días, aunque muchos pasajeros aprovechan las distintas paradas para descansar o recorrer algunas ciudades antes de continuar el trayecto. El servicio es operado por Trans Acreana y se realiza en un colectivo de dos pisos equipado para largas distancias. Entre las comodidades disponibles aparecen:

Asientos semi-cama

Wifi

Puertos USB

Almohada y manta

Cortinas individuales para mayor privacidad

Además, el micro realiza paradas programadas para que los pasajeros puedan comer, descansar y utilizar baños en terminales o estaciones. También cuenta con un pequeño toilette a bordo.

La empresa informó que el valor del recorrido ronda los R$1400, equivalentes a unos $400.000 argentinos, aunque el precio puede variar según la temporada y el punto desde donde se tome el servicio.

El colectivo que rompe records con el recorrido más largo. Fuente: Facebook Trans Acreana

Récord Guinness en Sudamérica: cuáles son las paradas de la ruta que une el Atlántico con el Pacífico

La magnitud del trayecto hizo que esta línea fuera reconocida oficialmente por el Guinness World Records en 2016. Uno de los aspectos más llamativos es que el viaje permite bajar y volver a subir en distintas ciudades del recorrido, lo que transforma la experiencia en una especie de aventura itinerante por Sudamérica.

Entre las principales paradas aparecen:

Río de Janeiro

São Paulo

Campo Grande

Cuiabá

Porto Velho

Rio Branco

Lima

El colectivo sale habitualmente los jueves desde Río de Janeiro, aunque también puede abordarse en otras ciudades brasileñas con destino a Perú.

El colectivo que rompe records con el recorrido más largo. Fuente: Facebook Trans Acreana

Una ruta desafiante entre selvas, ríos y montañas

Más allá de la distancia, uno de los grandes desafíos del recorrido tiene que ver con las condiciones geográficas. El trayecto atraviesa sectores de la Amazonia, zonas selváticas, caminos montañosos y rutas de gran altitud en la Cordillera de los Andes, donde suelen registrarse niebla intensa y condiciones climáticas complejas. Por ese motivo, los conductores trabajan en turnos y reciben preparación específica para manejar en este tipo de terrenos.

Una experiencia única para recorrer Sudamérica

A pesar de las largas horas de viaje, la ruta se convirtió en una experiencia buscada por viajeros que quieren recorrer Sudamérica de una manera diferente. El trayecto combina naturaleza, aventura, cultura y paisajes únicos en un recorrido que une el océano Atlántico con el Pacífico atravesando algunos de los escenarios más impresionantes del continente.