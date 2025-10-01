Una reconocida heladería de Buenos Aires lanzó su propio alfajor helado Dubai edición limitada: cuánto sale

La heladería se sumó a las marcas que lanzaron su propio alfajor, chocolate o sabor de helado de chocolate Dubai, que es furor en la actualidad.

Alfajor Dubai de S'mo. Foto: S'mo.

S’mo, una reconocida heladería ubicada en la localidad de Tapiales, provincia de Buenos Aires, lanzó un nuevo producto que ya está dando de qué hablar: el icónico alfajor helado Dubai.

Esta propuesta, pensada para los fanáticos de lo dulce y los sabores irresistibles, generó furor en la actualidad ya que se sumó a las varias marcas que lanzaron su propio alfajor, chocolate o sabor de helado.

Alfajor Dubai de S'mo. Foto: S'mo.

Este nuevo producto de S’mo está creado con un baño de chocolate tentador y una presentación premium que busca conquistar los paladares. Según informó la heladería, el nuevo alfajor helado Dubai es edición limitada.

Por su parte, Lucas Deramo, creador del alfajor, reveló en diálogo con Canal 26 cuál es el secreto detrás de este producto. “No es como los demás porque nosotros, en vez de ponerle los fideos árabes que le dan el crocante, le pusimos pistacho tostado. La característica principal es que tiene pistachos a su alrededor y eso hace que en cada mordida sientas el crocante”, remarcó.

Alfajor Dubai de S'mo. Foto: S'mo.

La novedad, que se suma a la lista de productos de la heladería, está disponible en dos versiones:

Alfajor Dubai: tapas de chocolate untadas con salsa de pistacho crocante, rellenas de helado de pistacho y con todo su borde cubierto de pistachos picados, bañado en chocolate semiamargo.

Alfajor Dubai Blanco: tapas de vainilla con salsa de pistacho, relleno de helado de pistacho y bordes de frambuesa congelada bañados en chocolate blanco.

Cabe destacar que el precio de los alfajores es de $6.000 la unidad o $10.000 dos unidades.

Alfajor Dubai de S'mo. Foto: S'mo.

Además de esta novedad, S’mo tendría en sus planes lanzar otros productos con chocolate Dubai: “Estamos pensando en sacar una torta o una paleta helada antes de fin de año, pero lo que va a salir seguro en poco tiempo es un baño de chocolate sabor pistacho”. Y agregó: “Le va a dar chance a la gente de poder pedirse el gusto de helado que quieran y poderlo bañar ahí para hacer sus propias combinaciones con pistacho”.

Dónde se puede conseguir el nuevo alfajor helado Dubai

La Heladería S’mo está ubicada en Av. Boulogne Sur Mer 1211, Tapiales, y sus horarios de atención son los siguientes:

Lunes a sábado: de 10:00 a 00:00 horas

Domingos: de 12:00 a 00:00 horas

Delivery: todos los días de 12:00 a 00 a 00:00 horas

Alfajor Dubai en Heladería S´mo. Foto: S'mo

Cómo llegar desde CABA

Para llegar desde la CABA hasta la heladería existen distintas alternativas. Una de las más prácticas es tomar el tren Belgrano Sur hasta la estación Tapiales y, desde allí, caminar unos minutos hasta el lugar.

También se puede acceder en colectivo, ya que varias líneas circulan por la zona, como la 103, 298, 92 y 185, que conectan distintos puntos de la Capital con el partido de La Matanza.

En auto la opción más directa es salir de CABA por la autopista 25 de Mayo o por Av. Eva Perón, enlazar con la Av. General Paz y luego ingresar a Tapiales. Una vez en la localidad, se debe continuar por Boulogne Sur Mer hasta llegar a la heladería.