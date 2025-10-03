Sabores saludables: cómo hacer un cheesecake de frutos rojos sin horno ni azúcar en poco tiempo

Esta torta es saludable, riquísima y muy fácil de hacer. Ideal para aquellos que están recién empezando en la pastelería. El paso a paso.

Cheesecake de frutos Foto: Freepik

El cheesecake de frutos rojos es uno de los postres más buscados en las panaderías tradicionales. Se trata de una preparación con una textura cremosa y sabor dulce, además de su destacada decoración, ideal para el café de la tarde o una reunión familiar. En este contexto, aparece como una de las recetas más buscadas de internet.

Sin embargo, hay miles de versiones. Una de ellas, está especialmente diseñada para aquellas personas que quieren comer algo rico sin resignar su figura, ya que no tiene horno ni azúcar.

Cheesecake de frutos Foto: Freepik

Paso a paso: cómo hacer un cheesecake de frutos rojos saludable

Ligero, nutritivo y lleno de sabor, este cheesecake es ideal para disfrutar sin culpas. No necesita horno, ni azúcar refinada, y es perfecto para una merienda fresca o un postre saludable.

Ingredientes

Base:

1 taza de avena arrollada.

½ taza de nueces, almendras o mix de frutos secos.

2 cucharadas de aceite de coco (o mantequilla derretida).

1 cucharada de miel o sirope de dátiles/agave (opcional).

1 pizca de sal.

Relleno:

400 g de queso crema light o tipo yogur griego espeso sin azúcar.

200 ml de leche vegetal o descremada.

2 cucharadas de gelatina sin sabor.

2 a 3 cucharadas de endulzante natural (stevia, eritritol o monk fruit, a gusto).

Ralladura de 1 limón (opcional).

Capa de frutos rojos:

1 taza de frutos rojos (frescos o congelados).

1 cucharada de semillas de chía (opcional, para espesar).

1 cucharada de endulzante natural (opcional).

Cheesecake de frutos Foto: Freepik

Preparación paso a paso

Primero, procesá la avena con los frutos secos hasta que quede una textura tipo harina gruesa. Agregá el aceite de coco, el endulzante y una pizca de sal. Mezclá hasta lograr una pasta húmeda. Forrá la base de un molde desmontable con la mezcla, presionando bien. Llevá a la heladera mientras preparás el relleno.

Para el relleno, hidratá la gelatina sin sabor en 4 cucharadas de agua fría. Luego, calentala unos segundos hasta que se disuelva por completo. Mezclá el queso crema con la leche, el endulzante y la ralladura de limón. Incorporá la gelatina disuelta en forma de hilo, batiendo suavemente. Verté la mezcla sobre la base y llevá a la heladera por al menos 4 horas, o hasta que esté firme.

Para la cobertura, cociná los frutos rojos con una cucharada de agua y el endulzante durante 5 a 10 minutos, hasta que se forme una compota ligera. Si querés una textura más firme, agregá las semillas de chía y dejá enfriar. Una vez fría, colocá esta mezcla sobre el relleno ya firme.