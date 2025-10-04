Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025
Pronóstico del tiempo para esta mañana
Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presenta clima con parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas serán de 8.6°C, permitiendo un inicio de día fresco. Se espera una humedad del 62%, lo cual podría generar una sensación térmica algo más fría en las primeras horas. Asimismo, los vientos soplarán a una velocidad que no superará los 8 km/h, manteniendo una brisa ligera en la ciudad.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Para la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura máxima prevista de 16°C. La brisa seguirá siendo leve, con vientos que alcanzarán hasta los 12 km/h, manteniendo condiciones estables. La humedad alcanzará un 78%, generando un ambiente más húmedo al caer la noche, pero sin probabilidades significativas de precipitación.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 4 de octubre de 2025
El amanecer está programado para las 07:57, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:50, proporcionando alrededor de 10 horas de luz diurna hoy.