Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025

Clima del día

Pronóstico del tiempo para esta mañana

Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presenta clima con parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas serán de 8.6°C, permitiendo un inicio de día fresco. Se espera una humedad del 62%, lo cual podría generar una sensación térmica algo más fría en las primeras horas. Asimismo, los vientos soplarán a una velocidad que no superará los 8 km/h, manteniendo una brisa ligera en la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura máxima prevista de 16°C. La brisa seguirá siendo leve, con vientos que alcanzarán hasta los 12 km/h, manteniendo condiciones estables. La humedad alcanzará un 78%, generando un ambiente más húmedo al caer la noche, pero sin probabilidades significativas de precipitación.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 4 de octubre de 2025

El amanecer está programado para las 07:57, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:50, proporcionando alrededor de 10 horas de luz diurna hoy.