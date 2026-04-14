Semana gastronómica Foto: Foto generada con IA Canal 26

Si estás buscando qué hacer esta semana en Buenos Aires, la agenda gastronómica del 15 al 18 de abril trae experiencias que van mucho más allá de salir a comer. Hay talleres con cupos limitados, eventos participativos, degustaciones guiadas, promociones por un solo día y competencias alrededor del fuego que convocan a curiosos y fanáticos por igual.

A continuación, una guía práctica con ubicaciones, precios y datos clave para elegir según tu plan, tu presupuesto y tus ganas de improvisar.

Ser bartender por una noche y crear tu propio cóctel

En el marco del Día Nacional del Bartender, una vermutería de Belgrano invita al público a ponerse del otro lado de la barra. Con acompañamiento profesional, cada persona podrá diseñar su propio cóctel, elegir perfil aromático, intensidad y nombre, mientras el bar funciona con normalidad y música en vivo.

El mejor bar de Sudamérica. Foto: Instagram @3monosbar

Dónde: Malasangre – Av. Cramer 2704, Belgrano

Cuándo: miércoles 15 de abril, desde la noche

Precio: sin costo adicional (experiencia incluida con el consumo habitual)

Extra: DJ en vivo

Instagram: @malasangre.bar

Degustación boutique: productores, vinos y quesos

Para quienes prefieren un formato íntimo, una casona emblemática de Palermo vuelve a apostar por un encuentro donde el vino se explica desde su origen. La degustación está guiada por el productor y acompañada por una selección de quesos, en un salón privado con cupos limitados.

Una bodega mendocina fue elegida como la “Mejor del Nuevo Mundo” Foto: Instagram @bodegaluigibosca

Dónde: Casa Cavia – Cavia 2985, Palermo

Cuándo: miércoles 15 de abril, 19 h

Precio: $95.000 por persona

Incluye: degustación guiada + quesos

Reservas: casacavia.meitre.com

Instagram: @casacavia

Cata a ciegas en San Isidro: cinco vinos, cinco pasos

En el bajo de San Isidro, un bar de diseño propone una cata a ciegas para explorar el vino sin etiquetas ni prejuicios. La experiencia recorre cinco etapas sensoriales, con maridaje en cada instancia y un formato pensado para grupos reducidos.

Dónde: Cala – Av. Primera Junta 702, San Isidro

Cuándo: miércoles 15 de abril, 20 h

Precio: consultar

Capacidad: limitada

Reservas: con anticipación

Instagram: @cala_bar_

Promoción del día: 25% off en un clásico vietnamita

El viernes 17, un referente de la cocina vietnamita celebra el Día del Bo Luc Lac con descuento durante toda la jornada. Aplica para salón, take away y delivery, en todas sus sucursales.

Comida vietnamita en Buenos Aires. Foto: Banh Mí Company

Dónde: Marcelo T. de Alvear 818, Retiro

Soler 4388, Palermo

Bolívar 986, San Telmo

Cuándo: viernes 17 de abril, de 12 a 00

Promo: 25% de descuento

Instagram: @saigonnoodlebar

Alta cocina al fuego con chef invitado internacional

El sábado por la noche, un espacio icónico de cocina a las brasas recibe a un reconocido chef y carnicero para una experiencia de siete pasos con foco en el origen de la carne y las técnicas de cocción, acompañada por vinos de alta gama.

Dónde: Fogón Asado – Gorriti 3780, Palermo

Cuándo: sábado 18 de abril, 20 h

Precio: consultar

Incluye: menú degustación + vinos

Reservas: con anticipación

Instagram: @fogonasado

Campeonato Federal de Ahumados: ribs, río y voto del público

Para quienes buscan un plan más relajado y contundente, el Campeonato Federal de Ahumados vuelve a Costanera Norte. Seis equipos compiten en vivo preparando ribs, un jurado especializado evalúa y el público también vota.