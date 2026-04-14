Experiencias gastronómicas imperdibles de esta semana en Buenos Aires: ramen, coctelería y carnes ahumadas
Talleres con cupos limitados, experiencias participativas, degustaciones guiadas y eventos al fuego marcan la agenda gastronómica. Una guía práctica con precios y direcciones para saber dónde ir, cuánto cuesta y qué planes conviene reservar.
Si estás buscando qué hacer esta semana en Buenos Aires, la agenda gastronómica del 15 al 18 de abril trae experiencias que van mucho más allá de salir a comer. Hay talleres con cupos limitados, eventos participativos, degustaciones guiadas, promociones por un solo día y competencias alrededor del fuego que convocan a curiosos y fanáticos por igual.
A continuación, una guía práctica con ubicaciones, precios y datos clave para elegir según tu plan, tu presupuesto y tus ganas de improvisar.
Ser bartender por una noche y crear tu propio cóctel
En el marco del Día Nacional del Bartender, una vermutería de Belgrano invita al público a ponerse del otro lado de la barra. Con acompañamiento profesional, cada persona podrá diseñar su propio cóctel, elegir perfil aromático, intensidad y nombre, mientras el bar funciona con normalidad y música en vivo.
- Dónde: Malasangre – Av. Cramer 2704, Belgrano
- Cuándo: miércoles 15 de abril, desde la noche
- Precio: sin costo adicional (experiencia incluida con el consumo habitual)
- Extra: DJ en vivo
- Instagram: @malasangre.bar
Degustación boutique: productores, vinos y quesos
Para quienes prefieren un formato íntimo, una casona emblemática de Palermo vuelve a apostar por un encuentro donde el vino se explica desde su origen. La degustación está guiada por el productor y acompañada por una selección de quesos, en un salón privado con cupos limitados.
- Dónde: Casa Cavia – Cavia 2985, Palermo
- Cuándo: miércoles 15 de abril, 19 h
- Precio: $95.000 por persona
- Incluye: degustación guiada + quesos
- Reservas: casacavia.meitre.com
- Instagram: @casacavia
Cata a ciegas en San Isidro: cinco vinos, cinco pasos
En el bajo de San Isidro, un bar de diseño propone una cata a ciegas para explorar el vino sin etiquetas ni prejuicios. La experiencia recorre cinco etapas sensoriales, con maridaje en cada instancia y un formato pensado para grupos reducidos.
- Dónde: Cala – Av. Primera Junta 702, San Isidro
- Cuándo: miércoles 15 de abril, 20 h
- Precio: consultar
- Capacidad: limitada
- Reservas: con anticipación
- Instagram: @cala_bar_
Promoción del día: 25% off en un clásico vietnamita
El viernes 17, un referente de la cocina vietnamita celebra el Día del Bo Luc Lac con descuento durante toda la jornada. Aplica para salón, take away y delivery, en todas sus sucursales.
- Dónde: Marcelo T. de Alvear 818, Retiro
- Soler 4388, Palermo
- Bolívar 986, San Telmo
- Cuándo: viernes 17 de abril, de 12 a 00
- Promo: 25% de descuento
- Instagram: @saigonnoodlebar
Alta cocina al fuego con chef invitado internacional
El sábado por la noche, un espacio icónico de cocina a las brasas recibe a un reconocido chef y carnicero para una experiencia de siete pasos con foco en el origen de la carne y las técnicas de cocción, acompañada por vinos de alta gama.
- Dónde: Fogón Asado – Gorriti 3780, Palermo
- Cuándo: sábado 18 de abril, 20 h
- Precio: consultar
- Incluye: menú degustación + vinos
- Reservas: con anticipación
- Instagram: @fogonasado
Campeonato Federal de Ahumados: ribs, río y voto del público
Para quienes buscan un plan más relajado y contundente, el Campeonato Federal de Ahumados vuelve a Costanera Norte. Seis equipos compiten en vivo preparando ribs, un jurado especializado evalúa y el público también vota.
- Dónde: Ribs al Río – Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte
- Cuándo: sábado 18 de abril, de 12 a 00
- Precio: $32.000 por persona
- Incluye: 6 porciones de ribs (1 kg), papas fritas, bebida y voto
- Entradas: plataforma Widget
- Instagram: @ribsalrio