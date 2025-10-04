Volver al Trabajo de ANSES: fecha de cobro y el monto del programa en octubre 2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la fecha de cobro para los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, que reemplaza al anterior plan Potenciar Trabajo: será el martes 7 de octubre en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios.
ANSES también mantiene el programa Acompañamiento Social, dirigido especialmente a personas mayores de 50 años, con el fin de mejorar su calidad de vida y las condiciones laborales en las que se encuentran.
El programa Volver al Trabajo busca mejorar la empleabilidad de las personas mediante instancias de formación, prácticas laborales y apoyo a emprendimientos productivos, individuales o asociativos.
¿De qué se trata el programa Volver al Trabajo?
Volver al Trabajo es una iniciativa del Ministerio de Capital Humano que busca acompañar a las personas en su camino hacia el empleo formal.
Mediante capacitaciones, prácticas en ambientes laborales reales y apoyo a emprendimientos, los beneficiarios tienen la oportunidad de adquirir habilidades concretas que les permitan insertarse en el mercado laboral.
El programa está dirigido exclusivamente a quienes estaban previamente inscriptos en Potenciar Trabajo. Para poder cobrar esta prestación, además, se debe cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:
- Ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE).
- Recibir prestaciones económicas, alimentarias o habitacionales otorgadas por el Estado.
- Estar inscripto como monotributista social o categoría A.
- Trabajar en el servicio doméstico bajo el Régimen Especial de Casas Particulares.
- Ser trabajador rural con empleo temporal o estacional.
- Tener un empleo formal con ingreso bruto mensual inferior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
- Estar encuadrado en el Programa de Inserción Laboral del Ministerio de Trabajo.
¿Cómo inscribirse al programa Volver al Trabajo y cuánto se cobra?
En octubre 2025, el monto para los beneficiarios tanto de Volver al Trabajo como de Acompañamiento Social es de $78.000.
Para inscribirse, se deben seguir estos pasos:
- Ingresar a portalempleo.gob.ar
- Presionar “Registrarse” e ingresar el CUIL.
- Si está aprobado, continuar con el proceso y validar los datos personales.