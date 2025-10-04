Volver al Trabajo de ANSES: fecha de cobro y el monto del programa en octubre 2025

Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Foto: Argentina.gob.ar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la fecha de cobro para los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, que reemplaza al anterior plan Potenciar Trabajo: será el martes 7 de octubre en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios.

ANSES también mantiene el programa Acompañamiento Social, dirigido especialmente a personas mayores de 50 años, con el fin de mejorar su calidad de vida y las condiciones laborales en las que se encuentran.

El programa Volver al Trabajo busca mejorar la empleabilidad de las personas mediante instancias de formación, prácticas laborales y apoyo a emprendimientos productivos, individuales o asociativos.

¿De qué se trata el programa Volver al Trabajo?

Volver al Trabajo es una iniciativa del Ministerio de Capital Humano que busca acompañar a las personas en su camino hacia el empleo formal.

Mediante capacitaciones, prácticas en ambientes laborales reales y apoyo a emprendimientos, los beneficiarios tienen la oportunidad de adquirir habilidades concretas que les permitan insertarse en el mercado laboral.

El programa Volver al Trabajo. Foto: portalempleo.gob.ar

El programa está dirigido exclusivamente a quienes estaban previamente inscriptos en Potenciar Trabajo. Para poder cobrar esta prestación, además, se debe cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:

Ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE).

Recibir prestaciones económicas, alimentarias o habitacionales otorgadas por el Estado.

Estar inscripto como monotributista social o categoría A.

Trabajar en el servicio doméstico bajo el Régimen Especial de Casas Particulares.

Ser trabajador rural con empleo temporal o estacional.

Tener un empleo formal con ingreso bruto mensual inferior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Estar encuadrado en el Programa de Inserción Laboral del Ministerio de Trabajo.

¿Cómo inscribirse al programa Volver al Trabajo y cuánto se cobra?

En octubre 2025, el monto para los beneficiarios tanto de Volver al Trabajo como de Acompañamiento Social es de $78.000.

Para inscribirse, se deben seguir estos pasos: