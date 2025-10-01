Calendario completo de ANSES: se adelanta el cobro más importante de octubre 2025

Todos los detalles sobre fechas y modalidades para el cobro de ANSES durante este mes.

Jubilados y pensionados. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Debido a que el feriado del 12 de octubre se adelantó al viernes 10, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se vio obligado a modificar las fechas de cobro para quienes reciben sus haberes en esos días.

Asimismo, de acuerdo con el esquema de movilidad implementado por el Gobierno, los beneficiarios de estas prestaciones recibirán sus pagos en el décimo mes del año, incorporando un ajuste conforme al último índice de inflación publicado por el INDEC.

Pago de haberes Foto: NA

Además, se oficializó el otorgamiento a jubilados y pensionados de un bono previsional de $70.000, en caso de cobrar la mínima, que se pagará durante el mes de octubre.

De este modo, la jubilación mínima alcanzará los $396.298,38 ($ 326.298,38 de haber + $ 70.000 de bono), mientras que el PUAM será de $331.038,71 ($ 261.038,71 de haber + $ 70.000 de bono), la PNC por invalidez o vejez de $ 298.408,87 ($ 228.408,87 de haber + $ 70.000 de bono), la PNC madre de siete hijos de $396.298,38 ($ 326.298,38 de haber + $ 70.000 de bono) y la jubilación máxima, $ 2.195.679,22.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de la ANSES recibirán en el décimo mes de 2025 el ajuste basado en la inflación de agosto:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $117.229.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad : $381.789,19.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : $58.572,85

Asignación por Hijo con Discapacidad : $190.714,27.

Asignación por Embarazo (AUE): $117.229.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

ANSES calendario de pagos

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0 : miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2 : jueves 9 de octubre

DNI terminados en 3 : lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4 : martes 14 de octubre

DNI terminados en 5 : miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6 : jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7 : viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8 : lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0 : jueves 9 de octubre

DNI terminados en 1 : lunes 13 de octubre

DNI terminados en 2 : martes 14 de octubre

DNI terminados en 3 : miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 4 : jueves 16 de octubre

DNI terminados en 5 : viernes 17 de octubre

DNI terminados en 6 : lunes 20 de octubre

DNI terminados en 7 : martes 21 de octubre

DNI terminados en 8 : miércoles 22 de octubre

DNI terminados en 9: jueves 23 de octubre

Fechas de pago de las jubilaciones en octubre 2025

Haberes que no superan la mínima

DNI terminado en 0 : 8 de octubre.

1 y 2 : 9 de octubre.

3 : 13 de octubre.

4 : 14 de octubre.

5 : 15 de octubre.

6 : 16 de octubre.

7 : 17 de octubre.

8 : 20 de octubre.

9: 21 de octubre.

Haberes que superan la mínima