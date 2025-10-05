Alerta meteorológica para Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe: se registraron destrozos, cortes de luz y caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas amarillas y naranjas por tormentas severas que finalmente se cumplieron. En algunos sectores cayó granizo “del tamaño de un huevo”, mientras que en otras partes se sintieron ráfagas de viento que superaron los 100 km/h.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

El centro del país tuvo una serie de tormentas severas que provocaron intensas lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento que superaron los 100 km/h en algunas zonas. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe resultaron especialmente afectadas, en un fenómeno que dejó daños materiales y generó preocupación en varias localidades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había anticipado este escenario al emitir alertas amarillas y naranjas para cinco provincias, advirtiendo sobre tormentas de variada intensidad. Las previsiones se cumplieron con precisión, y las imágenes que circularon en redes sociales mostraron calles anegadas, árboles caídos y autos cubiertos de granizo.

Granizo en Córdoba. Foto: X / @patriciadfrr.

En Olavarría, una carpa de gran tamaño instalada por la Sociedad Rural local fue destruida por el viento, lo que obligó a suspender una cena anual prevista para la noche del sábado. También se registraron daños en el Club Social y Deportivo Loma Negra, donde un árbol cayó sobre una cancha de básquet.

Mientras tanto, en el norte bonaerense y el sur santafesino, las tormentas se manifestaron con ráfagas de viento cercanas a los 100 km/h, aunque sin causar heridos ni destrozos significativos. En Venado Tuerto, el granizo cubrió las calles por completo, dejando un paisaje blanco similar al de una nevada.

Uno de los episodios más llamativos se registró en la localidad cordobesa de Bulnes, donde el granizo alcanzó un tamaño inusual. Vecinos de la zona afirmaron que las piedras eran “comparables al tamaño de un huevo”, cubriendo calles y patios en pocos minutos.

Granizo en Bulnes, provincia de Córdoba. Foto: X / @SilvioArnaudoOK.

El intendente Rubén Máspero confirmó el fenómeno y lo calificó como “bastante importante”. “Ahora hay una densa calma, pero hace instantes cayó una pedrea bastante importante. En la localidad estamos sin luz y observando si puede repetirse”, expresó en diálogo con Cadena 3.

Máspero agregó que “era impresionante el tamaño de las piedras” y remarcó que “no vino acompañado de viento fuerte, porque eso habría causado mucho más daño”. A pesar de la magnitud del fenómeno, no se reportaron víctimas ni daños estructurales graves.

Granizo en Bulnes, provincia de Córdoba. Foto: X / @SilvioArnaudoOK.

¿Cómo seguirá el clima este domingo 5 de octubre?

El SMN advierte que las condiciones meteorológicas podrían intensificarse durante este domingo en el este del país. Las provincias bajo alerta son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el este de Córdoba.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera una mínima de 16°C y una máxima de 21°C, mientras que en sectores del norte argentino las temperaturas podrían superar los 30°C, con vientos de hasta 60 km/h.

Alerta por tormentas en Buenos Aires para el domingo 5 de octubre. Foto: SMN

Las áreas más comprometidas incluyen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano, la Costa Atlántica, el norte de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el este de Córdoba, donde rige una alerta naranja por tormentas fuertes. Las autoridades recomiendan precaución ante la posibilidad de nuevas ráfagas intensas y caída de granizo en las próximas horas.