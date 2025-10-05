Llegaron las tormentas: hasta qué hora llueve este domingo 5 de octubre, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional publicó su informe del clima para el cierre del fin de semana. Los detalles.

Llegaron las tormentas. Foto: NA.

Si bien el clima de esta primavera en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores sigue marcando temperaturas elevadas, a su vez se afianza el regreso de las lluvias y tormentas.

En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este domingo 5 de octubre se prevén lluvias durante todo el día, aunque variando su intensidad.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Cómo estará el clima este domingo 5 de octubre.

Mañana: temperatura de 18 grados, acompañada de tormentas aisladas y vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Tarde: se esperan chaparrones, con 21 °C en el termómetro y vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora, así como también ráfagas de entre 42 y 50 km/h

Noche: el SMN advirtió que para el cierre de la jornada habrán lluvias aisladas, con una marca térmica de 16 grados y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el lunes, en el inicio de la semana, se espera nuevamente buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada mañana y tarde, y parcialmente nublado en la noche. Las temperaturas irán entre los 8 y 18 grados.

El martes que se presentaría con cielo ligeramente nublado en las primeras horas, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 7 y 22 grados.