Llegaron las tormentas: hasta qué hora llueve este domingo 5 de octubre, según el pronóstico
Si bien el clima de esta primavera en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores sigue marcando temperaturas elevadas, a su vez se afianza el regreso de las lluvias y tormentas.
En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este domingo 5 de octubre se prevén lluvias durante todo el día, aunque variando su intensidad.
Cómo estará el clima este domingo 5 de octubre.
Mañana: temperatura de 18 grados, acompañada de tormentas aisladas y vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Tarde: se esperan chaparrones, con 21 °C en el termómetro y vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora, así como también ráfagas de entre 42 y 50 km/h
También podría interesarte
Noche: el SMN advirtió que para el cierre de la jornada habrán lluvias aisladas, con una marca térmica de 16 grados y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores
Para el lunes, en el inicio de la semana, se espera nuevamente buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada mañana y tarde, y parcialmente nublado en la noche. Las temperaturas irán entre los 8 y 18 grados.
El martes que se presentaría con cielo ligeramente nublado en las primeras horas, pasando a algo nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 7 y 22 grados.