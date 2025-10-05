Edición especial: las galletitas más queridas del kiosco llegan en latas coloridas y limitadas
Las galletitas que marcaron generaciones regresan a los supermercados y kioscos argentinos con un guiño nostálgico: tanto “Merengadas” como “Sonrisas” lanzan sus tradicionales sabores dentro de latas de edición limitada, un producto especial que recuerda a los tiempos de antes.
Las galletitas “Sonrisas” son una marca histórica producida originalmente por Bagley, ahora bajo el paraguas del Grupo Arcor. Por su parte, las “Merengadas” también forman parte del amplio catálogo gestionado por esta empresa del rubro alimenticio.
Regresan las latas de la infancia: qué contienen y cómo es el diseño
Cada lata especial incluye paquetes de las galletitas clásicas, con sus sabores habituales. Lo que cambia es el formato exterior: envases coloridos, con acabados llamativos, reutilizables para guardar otros objetos una vez consumidas las galletitas. El diseño en sí busca captar el valor emocional y coleccionable del producto.
¿Dónde se consigen?
Las latas estarán disponibles en puntos de venta seleccionados en todo el país, especialmente en kioscos que deseen reforzar su oferta con un producto atractivo. A su vez, algunas de estas latas ya se ofrecen en plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, con venta directa de vendedores que anticipan su demanda.
Por ejemplo, ya se anuncia una lata de Merengadas con visor como “nuevo lanzamiento” en Mercado Libre, con opciones de retiro en local o envío.
Lo mismo sucede con las galletitas “Sonrisas”. También pueden encontrarse en Mercado Libre al mismo precio que su compañera: $24.999. Incluso, arroja la opción de comprar hasta en 12 cuotas.
No obstante, su carácter limitado implica que, al menos inicialmente, su distribución será desigual. Es probable que en las grandes ciudades las latas sean más fáciles de conseguir, mientras que en zonas del interior dependan de pedidos puntuales o vendedores especializados.
Curiosidades
- Merengadas: lanzadas hace varias décadas por Bagley, son galletitas reconocidas por su sabor dulce y textura suave, generalmente acompañadas de rellenos o saborizantes frutales (frutilla, chocolate, vainilla). Su nombre hace referencia al merengue, destacando su ligereza y frescura. Con los años, se convirtieron en un clásico de kiosco, presentes en desayunos y meriendas familiares.
- Sonrisas: también desarrolladas por Bagley y ahora gestionadas dentro del grupo Arcor, se destacan por su sabor distintivo con relleno de gelatina de frutilla y su diseño alegre, pensado para atraer a niños y jóvenes. Su envase original en paquetitos pequeños las hizo ideales para kioscos y meriendas escolares. El nombre refleja la intención de transmitir alegría a quienes las consumen.