Edición especial: las galletitas más queridas del kiosco llegan en latas coloridas y limitadas

Las emblemáticas “Merengadas” y “Sonrisas” regresan en latas de edición limitada, con diseño colorido y reutilizable. Disponibles en kioscos seleccionados y plataformas de venta online, cada lata incluye los paquetes clásicos de galletitas, ideales para regalar o coleccionar.

Las galletitas que marcaron generaciones regresan a los supermercados y kioscos argentinos con un guiño nostálgico: tanto “Merengadas” como “Sonrisas” lanzan sus tradicionales sabores dentro de latas de edición limitada, un producto especial que recuerda a los tiempos de antes.

Las galletitas “Sonrisas” son una marca histórica producida originalmente por Bagley, ahora bajo el paraguas del Grupo Arcor. Por su parte, las “Merengadas” también forman parte del amplio catálogo gestionado por esta empresa del rubro alimenticio.

Galletitas "Merengadas" y "Sonrisas" en lata. Foto: X / @Infokioscos.

Regresan las latas de la infancia: qué contienen y cómo es el diseño

Cada lata especial incluye paquetes de las galletitas clásicas, con sus sabores habituales. Lo que cambia es el formato exterior: envases coloridos, con acabados llamativos, reutilizables para guardar otros objetos una vez consumidas las galletitas. El diseño en sí busca captar el valor emocional y coleccionable del producto.

Lata de galletitas "Sonrisas". Foto: Mercado Libre.

¿Dónde se consigen?

Las latas estarán disponibles en puntos de venta seleccionados en todo el país, especialmente en kioscos que deseen reforzar su oferta con un producto atractivo. A su vez, algunas de estas latas ya se ofrecen en plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, con venta directa de vendedores que anticipan su demanda.

Por ejemplo, ya se anuncia una lata de Merengadas con visor como “nuevo lanzamiento” en Mercado Libre, con opciones de retiro en local o envío.

Galletitas "Merengadas" en lata. Foto: Mercado Libre.

Lo mismo sucede con las galletitas “Sonrisas”. También pueden encontrarse en Mercado Libre al mismo precio que su compañera: $24.999. Incluso, arroja la opción de comprar hasta en 12 cuotas.

Galletitas "Sonrisas" en lata. Foto: Mercado Libre.

No obstante, su carácter limitado implica que, al menos inicialmente, su distribución será desigual. Es probable que en las grandes ciudades las latas sean más fáciles de conseguir, mientras que en zonas del interior dependan de pedidos puntuales o vendedores especializados.

