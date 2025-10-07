Llega el calor a Buenos Aires: el día de la semana en que las temperaturas rozarán los 30°
Si bien la primavera todavía no tiene ni un mes y el verano parece lejano, las temperaturas comienzan a aumentar no tan gradualmente como se esperaba. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los termómetros marcarán 29° durante un día de la semana.
El día más caluroso hasta el momento en la Ciudad podría ser el anticipo de una ola de calor extrema que afectará a gran parte del país entre octubre y diciembre.
Según el organismo gubernamental encargado de la predicción del tiempo y el clima, el sábado 11 de octubre será el día más caluroso de la semana, con una temperatura máxima de 29° y una mínima de 17°. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche.
¿Cómo estará el clima durante esta semana en CABA?
- Miércoles 8: mínima de 14° y máxima de 25°, cielo despejado.
- Jueves 9: mínima de 14° y máxima de 27°, cielo algo nublado.
- Viernes 10: mínima de 16° y máxima de 28°, cielo parcialmente nublado.
- Sábado 11: mínima de 17° y máxima de 29°, cielo parcialmente nublado a mayormente nublado.
- Domingo 12: mínima de 13° y máxima de 16°, cielo mayormente nublado.
Además, las lluvias y tormentas regresarán a Buenos Aires a partir del sábado 11 de octubre y con mayor intensidad durante el domingo 12. El fin de semana largo comenzará con un sábado inestable, marcado por la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando la probabilidad de precipitación oscilará entre el 40% y el 70%. El domingo, en cambio, se anticipa como una jornada completamente lluviosa, consolidando el retorno del mal tiempo a la región.
¿Cómo estará el clima durante el feriado nacional del viernes 10 de octubre?
Durante el feriado del viernes 10 de octubre, las condiciones climáticas serán buenas, sin chances de precipitaciones y elevada temperatura en las provincias del norte del país, siendo Santiago del Estero, Chaco, Formosa, y Salta las más afectadas: el mercurio podría rozar los 40° C.