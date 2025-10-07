Llega el calor a Buenos Aires: el día de la semana en que las temperaturas rozarán los 30°

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que se vendrá un nuevo “veranito” en la Ciudad.

Calor en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA/Damián Dopacio.

Si bien la primavera todavía no tiene ni un mes y el verano parece lejano, las temperaturas comienzan a aumentar no tan gradualmente como se esperaba. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los termómetros marcarán 29° durante un día de la semana.

El día más caluroso hasta el momento en la Ciudad podría ser el anticipo de una ola de calor extrema que afectará a gran parte del país entre octubre y diciembre.

Calor en Buenos Aires, Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

Según el organismo gubernamental encargado de la predicción del tiempo y el clima, el sábado 11 de octubre será el día más caluroso de la semana, con una temperatura máxima de 29° y una mínima de 17°. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde-noche.

¿Cómo estará el clima durante esta semana en CABA?

Miércoles 8 : mínima de 14° y máxima de 25°, cielo despejado.

Jueves 9 : mínima de 14° y máxima de 27°, cielo algo nublado.

Viernes 10 : mínima de 16° y máxima de 28°, cielo parcialmente nublado.

Sábado 11 : mínima de 17° y máxima de 29°, cielo parcialmente nublado a mayormente nublado.

Domingo 12: mínima de 13° y máxima de 16°, cielo mayormente nublado.

Además, las lluvias y tormentas regresarán a Buenos Aires a partir del sábado 11 de octubre y con mayor intensidad durante el domingo 12. El fin de semana largo comenzará con un sábado inestable, marcado por la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando la probabilidad de precipitación oscilará entre el 40% y el 70%. El domingo, en cambio, se anticipa como una jornada completamente lluviosa, consolidando el retorno del mal tiempo a la región.

¿Cómo estará el clima durante el feriado nacional del viernes 10 de octubre?

Durante el feriado del viernes 10 de octubre, las condiciones climáticas serán buenas, sin chances de precipitaciones y elevada temperatura en las provincias del norte del país, siendo Santiago del Estero, Chaco, Formosa, y Salta las más afectadas: el mercurio podría rozar los 40° C.