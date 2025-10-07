Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 7 de octubre de 2025

Clima Catamarca

Esta mañana en Catamarca, se anticipa un clima con cielos despejados y temperaturas mínimas frescas alrededor de los 6.4°C. Durante las primeras horas, los vientos serán leves, con una velocidad media de 10 km/h. Se espera que la humedad alcance un máximo del 65%, lo cual podría aportar una sensación más fresca al ambiente. Sin precipitaciones esperadas, es un buen momento para aprovechar las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, las temperaturas subirán alcanzando los 23.7°C como máximo. El cielo estará mayormente despejado, favoreciendo una jornada agradable para disfrutar el día. Durante la noche, se espera que las temperaturas bajen nuevamente, volviendo a un rango más fresco. Los vientos seguirán predominando del norte, aumentando un poco su intensidad hasta los 16 km/h. No se prevén cambios significativos en cuanto a humedad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Para disfrutar del día, se sugiere vestir en capas, de manera que puedas adaptar la cantidad de abrigo conforme las temperaturas fluctúen. Si decides salir, un protector solar será beneficioso durante las horas pico aunque el cielo esté mayormente despejado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 7 de octubre de 2025

Las actividades astronómicas anuncian que el sol saldrá a las 08:12 de la mañana y se pondrá a las 18:33 horas. Es ideal planificar cualquier actividad al exterior en base a estos horarios para maximizar la luz del día.