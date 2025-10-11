Cambió el pronóstico de tormentas: a qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires este sábado 11 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó las previsiones en el territorio porteño, que se encuentra bajo alerta amarilla.

Lluvias en el AMBA. Foto: X @escipionbarbado

Este sábado 11 de octubre está marcado por las lluvias que llegarán a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizaron las previsiones y dieron más detalles del fenómeno que llegará al territorio porteño este fin de semana.

Cuándo llegan las tormentas fuertes a la Ciudad de Buenos Aires este sábado 11 de octubre

El pronóstico apuntó que desde la noche se darán tormentas fuertes en CABA y sus alrededores, algo que también llevó a que se active una alerta amarilla.

La probabilidad de las tormentas es del 100%, por lo que se esperan importantes caídas de agua, junto con vientos y hasta la posibilidad de que haya granizo o actividad eléctrica en el cielo.

Se esperan tormentas fuertes este sábado 11 de octubre en Buenos Aires. Foto: SMN

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h”, detallaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, indicaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores”.

Alerta amarilla por tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Cabe recordar que la alerta amarilla representa el nivel más bajo dentro de las tres categorías (las otras son naranja y rojas). De todos modos, advierten por complicaciones que podrían darse en los territorios afectados por la tormenta.

La definición del SMN señala que una advertencia de color amarillo representa “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Lluvias y tormentas fuertes.

El pronóstico también marca que habrá agua durante todo el domingo 12 de octubre. Se esperan chaparrones desde la madrugada hasta la noche, con una baja marcada en la temperatura. Tras un sábado con una máxima de 27°, el domingo el termómetro marcará entre 13° y 18°.

Alerta por tormentas en la Ciudad de Buenos Aires: todas las recomendaciones del SMN