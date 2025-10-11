Buenos Aires bajo alerta por tormentas: a qué hora llueve en cada zona, según el Servicio Meteorológico Nacional

Las previsiones del SMN indican que el agua llegará en distintos momentos de la jornada, según las localidades del distrito.

Clima, lluvias, tormentas. Foto: NA.

El pronóstico advirtió hace días que el fin de semana largo tendrá importantes lluvias para Buenos Aires. En este marco, este sábado 11 de octubre se activó una alerta amarilla por tormentas que afecta a gran parte de la provincia, como también a CABA.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, casi todo el territorio bonaerense está bajo alerta. Sin embargo, el agua no llegará en el mismo momento para todas las localidades.

Lluvias en el AMBA. Foto: NA

Alerta amarilla el sábado 11 de octubre: a qué hora llega la tormenta en cada zona de Buenos Aires

En detalle, la zona sur de la provincia de Buenos Aires tendrá la llegada de las tormentas durante la mañana, con un alerta que se extiende hasta la tarde inclusive. En este caso, el SMN advierte por “tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Y calculan una precipitación acumulada de “entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores”.

Con respecto al Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, al igual que gran parte de la Costa, las lluvias intensas se darán por la noche. Con los mismos valores ya mencionados, puede darse "abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h“.

Alerta amarilla por tormentas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Las localidades del centro de la provincia de Buenos Aires esperan las primeras tormentas para la tarde de este sábado 11, aunque también se extenderán para la noche.

Con respecto a los partidos del norte, en las cercanías de Santa Fe y Entre Ríos, el agua llegará a la zona entre la tarde y la noche, por lo que está activa también la alerta amarilla.

Cabe mencionar que solamente algunas localidades del noroeste no están bajo la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional este sábado.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

La alerta amarilla por tormentas también se extiende a el sur de Entre Ríos y Santa Fe, además de un pequeño sector de La Pampa.

Alerta amarilla por tormentas: todas las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional