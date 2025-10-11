Impactante video: explotó un horno industrial de una rotisería en Santa Fe y hay tres heridos

La explosión se escuchó en el rango de varias cuadras a la redonda. Los heridos debieron ser hospitalizados y están en observación.

El momento en el que explota un horno de una rotisería y deja tres heridos. Foto: Captura de video.

Este viernes por la tarde ocurrió una desgracia, pero que afortunadamente no se cobró la vida de ninguna persona ni ser vivo. Una rotisería sufrió una violenta explosión en uno de los hornos industriales allí instalados. El local está ubicado en la calle Risso, entre Dr. Zavalla y Gobernador Freyre, del barrio San José de la ciudad de Santa Fe.

El desafortunado hecho sucedió el viernes por la tarde en el mencionado local gastronómico. Sí trascendió que tres personas sufrieron quemaduras producto de la explosión de un horno industrial, en plena jornada laboral.

El momento de la explosión de un horno en una rotesería. Video: X/@TodosParaUnoOk

Los heridos por la explosión de u horno industrial en una rotisería

Los tres heridos sufrieron lesiones de diversas consideraciones. Por el momento, las circunstancias que ocasionaron la explosión están bajo investigación. Se presume que el incidente ocurrió mientras manipulaban el horno en cuestión.

Los afectados debieron ser trasladados de inmediato al Hospital Iturraspe donde debieron quedar internados bajo observación. En el local se dispuso una investigación policial y también acudieron servicios de emergencia. El local quedó clausurado.

A la explosión le siguió una notable llamarada que alcanzó de lleno a los trabajadores, lo que les ocasionó serias lesiones.

Además de los heridos, la rotisería sufrió importantes daños estructurales y muchas pérdidas materiales. Es que parte del local quedó completamente inutilizable por la explosión y el fuego posterior que se propagó.

El fuego se propagó rápidamente tras la explosión. Foto: Captura de video.

Entretanto, trabajó el área de Explosivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en el local. Las primeras hipótesis señalarían que se trató de una falla en el sistema de gas o en el funcionamiento del horno que explotó.

Varios testigos afirmaron que la explosión se escuchó a muchos metros del lugar, por lo que resulta un milagro que no se haya tenido que lamentar víctimas fatales.