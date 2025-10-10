Simulaba un volcán: un experimento estalló en una feria de ciencias en Pergamino y una nena está grave

El accidente ocurrió el miércoles en el Instituto Comercial de Rancagua, de Pergamino. La menor podría perder un ojo.

Explosión durante una feria de ciencias escolar en Pergamino. Foto: x

Un accidente conmocionó a la ciudad de Pergamino el miércoles por la noche, cuando explotó un experimento de ciencias en el Instituto Comercial de Rancagua. Lo que debía ser un momento de aprendizaje y diversión para grandes y chicos se convirtió en una tragedia, ya que decenas de personas resultaron heridas, la mayoría de ellos niños, y una nena pelea por su vida tras recibir el impacto directo en la cara.

El grupo de alumnos y docentes realizaban un experimento que simulaba ser la erupción de un volcán en la escuela y, aunque todo parecía bajo control, en cuestión de segundos la reacción química se desbordó y el artefacto explotó. La secuencia quedó registrada en un video y se puede ver como el experimento detona y lanza fragmentos hacia el público.

Explosión durante una feria de ciencias escolar en Pergamino. Fuente: X

El estruendo fue tan fuerte que desató gritos, corridas y escenas de desesperación. “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, contó una madre al diario La Opinión.

Varios chicos resultaron heridos, pero la peor parte la sufrió una alumna que se encontraba en primera fila y recibió el impacto del experimento de lleno en el rostro. Durante la madrugada, los médicos del Hospital San José evaluaban su traslado a un centro de mayor complejidad por el riesgo de perder un ojo y el daño facial severo.

Explosión durante una feria de ciencias escolar en Pergamino. Foto: x

Más de diez heridos por el experimento que explotó en Pergamino

Las autoridades de la ciudad informaron que el personal de emergencias atendió a más de 10 heridos en el hospital San José y que entre las víctimas había varios adultos, pero que en su mayoría eran niños que participaban de la feria. Los médicos atendieron cortes, quemaduras y contusiones de distinta gravedad.

La explosión dejó a toda la comunidad de Rancagua en estado de conmoción. Padres, alumnos y docentes no salen del asombro por lo ocurrido, ya que no es la primera vez que se hace esta feria de ciencias, que siempre prometía ser segura y educativa.